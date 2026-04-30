30 апреля 2026 в 11:59

Нужен идеальный салат к шашлыку? Этот — порция весны в тарелке: хруст, свежесть и чесночная заправка

Этот салат — виртуозный универсал. Он одинаково блестяще дополнит и праздничный стол с мангалом, и станет идеальным легким ужином. А если дать ему настояться, вкусы раскроются по-новому.

Что понадобится

Для салата: огурец — 2 шт., редис — 150 г, зеленое яблоко — 1 шт., салат корн — 70 г, лимонный сок — 1 ст. л., соль — по вкусу.

Для заправки: сметана (15-20%) — 150 г, натуральный йогурт — 100 г, чеснок — 2 зубчика, свежий укроп — 3-4 веточки, соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала готовим заправку: чеснок очищаем и пропускаем через пресс, укроп мелко рубим. В пиале смешиваем сметану, йогурт, чеснок и укроп, солим по вкусу и убираем в холодильник.

Огурцы и редис моем и нарезаем тонкими кружками или полукругами. Яблоко моем, удаляем сердцевину и нарезаем тонкими дольками, сразу сбрызгиваем лимонным соком, чтобы не потемнело.

Салат корн промываем и обсушиваем. В большой миске аккуратно соединяем все подготовленные овощи, яблоко и зелень. Добавляем примерно половину заправки, перемешиваем.

Выкладываем салат в порционные тарелки или на блюдо и поливаем оставшейся заправкой. Подаем сразу, чтобы сохранить фирменный хруст.

Проверено редакцией
В ЦОДД поддержали снижение нештрафуемого порога скорости
В ЦОДД поддержали снижение нештрафуемого порога скорости
Россиянам рассказали о неочевидных плюсах плохой погоды
Россиянам рассказали о неочевидных плюсах плохой погоды
Взбиваю творог с йогуртом и желатином — через 30 минут торт «Эскимо» готов, воздушнее и легче, чем в ресторане
Взбиваю творог с йогуртом и желатином — через 30 минут торт «Эскимо» готов, воздушнее и легче, чем в ресторане
Беру майонез, яйцо и муку — через полчаса на столе печенье «Кудряшки», мягкое, тающее, вкуснее магазинного
Беру майонез, яйцо и муку — через полчаса на столе печенье «Кудряшки», мягкое, тающее, вкуснее магазинного
Салат из 3 ингредиентов и хлеба: простой, но очень вкусный. Только поджарить курочку
Салат из 3 ингредиентов и хлеба: простой, но очень вкусный. Только поджарить курочку
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю
Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю

