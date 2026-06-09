Я думал, вишня только в компот. А потом сделал этот салат с моцареллой

Я думал, вишня только в компот. А потом сделал этот салат с моцареллой

Терпкая рукола, сладкие орехи, нежный сыр и кислая вишня — этот салат не надоедает. Я ем его третий день подряд и не могу остановиться.

Ингредиенты

Моцарелла — 1 ломтик, вишня (свежемороженая) — 60 г, рукола — 1 горсть, грецкие орехи — 4 шт., оливковое масло — 1 ст. л., бальзамический уксус — 1/2 ч. л., молотый черный перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала размораживаю вишню и обсушиваю бумажным полотенцем — лишняя вода в салате ни к чему. Ломтик моцареллы сворачиваю рулетиком и нарезаю небольшими кусочками. Руколу мою, сушу и выкладываю на тарелку горкой. В миске смешиваю оливковое масло с бальзамическим уксусом, добавляю перец — это вся заправка.

Сверху на руколу укладываю кусочки моцареллы, разбрасываю вишню, поливаю заправкой. Орехи я крошу прямо руками и посыпаю сверху. Готово. Никакой духовки, никакой возни, только вкус.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Кислинка вишни идеально оттеняет нежную моцареллу, а рукола добавляет ту самую пикантную горчинку. Готовится все за пять минут, а выглядит как из ресторана. Совет: обязательно дайте салату постоять пару минут перед подачей, чтобы соки смешались.