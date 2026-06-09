Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 13:40

Я думал, вишня только в компот. А потом сделал этот салат с моцареллой

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Терпкая рукола, сладкие орехи, нежный сыр и кислая вишня — этот салат не надоедает. Я ем его третий день подряд и не могу остановиться.

Ингредиенты

Моцарелла — 1 ломтик, вишня (свежемороженая) — 60 г, рукола — 1 горсть, грецкие орехи — 4 шт., оливковое масло — 1 ст. л., бальзамический уксус — 1/2 ч. л., молотый черный перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала размораживаю вишню и обсушиваю бумажным полотенцем — лишняя вода в салате ни к чему. Ломтик моцареллы сворачиваю рулетиком и нарезаю небольшими кусочками. Руколу мою, сушу и выкладываю на тарелку горкой. В миске смешиваю оливковое масло с бальзамическим уксусом, добавляю перец — это вся заправка.

Сверху на руколу укладываю кусочки моцареллы, разбрасываю вишню, поливаю заправкой. Орехи я крошу прямо руками и посыпаю сверху. Готово. Никакой духовки, никакой возни, только вкус.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Кислинка вишни идеально оттеняет нежную моцареллу, а рукола добавляет ту самую пикантную горчинку. Готовится все за пять минут, а выглядит как из ресторана. Совет: обязательно дайте салату постоять пару минут перед подачей, чтобы соки смешались.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
салаты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы три новых фильма, признанных судом запрещенными в России
Силы ПВО сбили три дрона ВСУ над медсанчастью Энергодара
Небензя анонсировал новых кандидатов на пост главы ООН
Врач рассказала о неочевидной опасности электросамокатов
Россиянин отправился в СИЗО за 17 денежных переводов террористам
В Соцфонде ответили на жалобы о задержке детских пособий
ЦИК Армении признал перерасчет результатов выборов на участках
Медведев рассказал, как Запад объявил России открытую войну
Россиянам рассказали, кому нужно молиться при поиске работы
Генсек СНГ выразил надежду на стабилизацию ситуации после выборов в Армении
Медведев указал на важное качество экономики России в условиях СВО
Коммунальщики призвали к ответу задолжавшую за услуги ЖКХ Пугачеву
Небензя сделал заявление о новых переговорах с Киевом
ИБ-эксперт перечислил основные признаки взлома гаджета
Юрист ответил, можно ли открывать товары в магазине до оплаты
Песков высказался о точной дате визита Уиткоффа и Кушнера
Раскрыто, почему Запад постепенно отвернется от Украины
Песков назвал условие контакта с США по разговору с Зеленским
Полковник назвал главную цель массированных ударов ВСУ по России
В Кремле ответили, будет ли Путин поздравлять Пашиняна с победой на выборах
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.