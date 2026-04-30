Не дайте себя обмануть! Как выбрать идеальное мясо для шашлыка

Как выбрать мясо для шашлыка Как выбрать мясо для шашлыка Фото: Shutterstock/FOTODOM
Качественный шашлык начинается не с маринада, а с правильного мяса. Даже самый гениальный маринад не спасет старую, жилистую или несвежую говядину. А хорошее мясо достаточно просто посолить и поперчить. Рассказываем, как выбрать говядину для шашлыка, чтобы не разориться на покупке, но и не получить в итоге жесткую подошву.

Часть туши: что брать, а что обходить стороной

Для шашлыка из говядины нужны части с прожилками жира, но без грубых соединительных тканей. Идеальный вариант — вырезка. Самое нежное мясо, но и самое дорогое. Хорошая альтернатива — толстый и тонкий край, кострец, огузок, лопатка. Эти части после правильного маринования дают сочный результат.

  • Категорически не подходят: шея (слишком много жил), голяшка, рулька, пашина, грудинка. Эти части лучше отправить на бульон или тушение. Шашлык из них получится резиновым, сколько ни маринуй.

Цвет: от вишневого до коричневого

Свежая говядина имеет насыщенный красный цвет. У молодого мяса он светлее, почти розовый. У старого — темно-красный, ближе к бордовому или коричневому. Коричневый оттенок сразу говорит о том, что мясо залежалось или снято со старого животного. Берите говядину равномерного цвета, без темных пятен и потемнений по краям. Если мясо кажется слишком ярко-красным и блестит, его, скорее всего, обработали марганцовкой, чтобы придать товарный вид залежалому продукту.

  • Совет: лучше взять молодую говядину, она мягче и нежнее.

Как выбрать хорошую говядину Как выбрать хорошую говядину Фото: Shutterstock/FOTODOM

Запах: никакого аммиака

Свежая говядина пахнет молоком, сладковатым железом или просто ничем. Никакого аммиака, кислинки или затхлости. Если сомневаетесь, понюхайте мясо в глубине куска, а не только с поверхности. Один из признаков старого мяса — специфический запах с нотками пота.

Свежее мраморное мясо имеет легкий сливочный аромат из-за прослоек жира. Жир на свежей говядине белый или кремовый. Желтый, липкий или суховатый жир — признак старого животного.

Мраморность и текстура

Мраморность — это тонкие белые прожилки жира внутри мышечной ткани. Именно они делают шашлык сочным и мягким. При жарке жир плавится и пропитывает мясо изнутри. Чем больше мраморность, тем лучше. Особенно ценится высокий уровень мраморности у говядины вагю или херефорд. Но и обычное мясо с хорошими жировыми прослойками даст отличный результат.

Текстура свежего мяса упругая. Нажмите пальцем на кусок — ямка должна быстро выровняться. Если отпечаток остается, мясо рыхлое и долго лежало.

Рецепты шашлыка из говядины Рецепты шашлыка из говядины Фото: Shutterstock/FOTODOM

Где и как покупать

Самый надежный вариант — специализированные мясные лавки или фермерские хозяйства с хорошей репутацией. На рынке можно найти свежее мясо, но нужен опыт и знание. Сомневаетесь в продавце? Обязательно требуйте ветеринарное свидетельство.

В супермаркетах чаще продают охлажденную говядину, но ее качество сильно зависит от поставщика. Не берите замороженное мясо для шашлыка. При разморозке разрушается структура волокон, и шашлык получится сухим, даже если вы все сделаете правильно.

  • Совет: при покупке целого куска просите отрезать кусочек и поджечь зажигалкой. Свежая говядина имеет приятный мясной запах. Чувствуете, что пахнет аммиаком или горелой шерстью, отказывайтесь от покупки.

Мягкий шашлык из самого жесткого мяса: собрали 3 самых удачных маринада для говядины.

Анастасия Фомина
А. Фомина
