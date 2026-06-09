3 лучших супа из щавеля: классический с яйцом, зеленый борщ и с курицей

3 лучших супа из щавеля: классический с яйцом, зеленый борщ и с курицей

Щавель — это настоящий подарок весны и начала лета. Из него получаются яркие, кисленькие, очень ароматные супы, которые одновременно легкие и сытные. Собрали три самых вкусных и популярных рецепта, которые готовятся просто и быстро. Классический суп с яйцом, густой зеленый борщ и сытный суп с курицей — каждый по-своему хорош.

Рецепт № 1. Классический суп из щавеля с яйцом — легкий и вкусный

В кастрюлю налейте 1,5 л воды или куриного бульона и доведите до кипения. Добавьте 2–3 средние картофелины, нарезанные кубиками, и варите 10–12 минут почти до готовности. В это время на сковороде обжарьте 1 мелко нарезанную луковицу и 1 натертую морковь на 1 ст. л. растительного масла. Когда овощи станут мягкими, отправьте зажарку в кастрюлю. Положите 200–250 г свежего щавеля, нарезанного полосками, 1 ч. л. соли, щепотку черного перца и варите еще 5 минут. В конце вбейте 2 сырых куриных яйца, быстро размешивая вилкой, чтобы получились тонкие хлопья. Добавьте 2 ст. л. рубленого укропа, доведите до кипения и снимите с огня.

Суп получается очень свежим, с приятной кислинкой и красивым цветом. Подавайте со сметаной.

Совет: яйца вливайте только в кипящий суп тонкой струйкой и сразу активно мешайте, тогда хлопья будут аккуратными.

Рецепт № 2. Зеленый борщ из щавеля — насыщенный и ароматный

Поставьте вариться 400 г свиных или говяжьих ребрышек в 2 л воды. После закипания снимите пену и варите 25–30 минут. Добавьте 2 картофелины кубиками и 1 свеклу, натертую на крупной терке. Пока варится, на сковороде спассеруйте 1 луковицу, 1 морковь и 1 небольшой болгарский перец на 2 ст. л. масла. Когда мясо почти готово, добавьте зажарку, 300 г нарезанного щавеля, 1 небольшой пучок зеленого лука и петрушки. Приправьте 1 ч. л. соли, 0,5 ч. л. сахара, черным перцем и 1 ч. л. томатной пасты. Варите еще 7–8 минут. Перед подачей в каждую тарелку положите половинку вареного яйца.

Этот зеленый борщ получается ярким, густым и очень душистым.

Совет: всегда добавляйте щавель в самом конце — так он сохранит яркий цвет и максимум витаминов.

Рецепты супов из щавеля Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 3. Суп из щавеля с курицей — сытный и домашний

В кастрюле отварите 400 г куриных бедер или филе до готовности (около 20 минут), мясо выньте и разберите на кусочки. Бульон процедите. В бульон добавьте 3 картофелины кубиками и варите 10 минут. На сковороде обжарьте 1 луковицу и 1 морковь на 1 ст. л. масла до мягкости. Переложите зажарку в суп, добавьте куриное мясо, 250 г нарезанного щавеля, 2 ст. л. риса (предварительно промытого), соль, перец и лавровый лист. Варите 10–12 минут до готовности риса. В конце положите 2–3 ст. л. рубленой зелени и снимите с огня.

Суп выходит очень сытным, но при этом остается легким благодаря щавелю. Отличный вариант для всей семьи.

Совет: если хотите более нежную текстуру, добавьте в конце 2–3 ст. л. сметаны и хорошо прогрейте, не доводя до кипения.

Советы, как приготовить идеальные супы из щавеля

Щавель всегда добавляйте в самом конце варки — при долгой тепловой обработке он теряет цвет и часть кислинки.

Молодой щавель нежнее и кислее, старый — более кислый, поэтому регулируйте количество по вкусу.

Если суп получился слишком кислым, добавьте 0,5–1 ч. л. сахара или пару ложек вареного риса.

Чтобы было сытнее, можно добавить в любой рецепт 1–2 ст. л. перловки или гречки. Классический и зеленый борщ подают со сметаной, а суп с курицей — с чесночными гренками или свежим хлебом.

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