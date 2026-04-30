День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 13:00

Помидоры дольками и немного чесночка — через 15 минут грузинский салат готов, пикантный, ароматный, под шашлык — объедение

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру помидоры, лук и свежую зелень — кинзу, петрушку, укроп и базилик, добавляю чеснок, острый перец, специи, сахар, уксус и оливковое масло. Нарезаю помидоры дольками, лук тонкими полукольцами, рублю зелень, смешиваю все в миске, заправляю, даю настояться 15 минут. Через четверть часа на столе яркий, ароматный салат, который получается сочным, пикантным и таким вкусным, что подходит и к шашлыку, и к мясу, и просто с хлебом.

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для пикника или ужина. Получается обалденная вкуснятина: сочные помидоры, хрустящий лук, пряная зелень и пикантная заправка с чесноком, уксусом и хмели-сунели, которая делает каждый кусочек ароматным и тающим во рту.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг помидоров (лучше черри), 1 луковица, 30 г кинзы, 30 г петрушки, 30 г укропа, 15 г базилика, 2–3 зубчика чеснока, острый красный перец по вкусу, 0,5 чайной ложки черного перца, соль по вкусу, 1 чайная ложка сахара, 1,5 чайной ложки хмели-сунели, 7–8 столовых ложек оливкового масла, 2 столовые ложки уксуса (винного, яблочного или столового). Помидоры нарежьте дольками, лук — тонкими полукольцами.

Зелень мелко порубите, чеснок измельчите. Смешайте все ингредиенты в глубокой миске, добавьте специи, сахар, соль, перец, уксус и масло, перемешайте. Дайте настояться 15–20 минут при комнатной температуре. Подавайте к шашлыку или мясу — этот салат исчезает быстрее, чем вы его приготовили.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Капусту и яйца — на сковороду без лишних мисок: запеканка за 10 минут, хрустящая снаружи и нежная внутри
рецепты
салаты
помидоры
шашлык
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.