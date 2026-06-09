Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 12:58

Варю свеклу и яйца — собираю салат «Летний бархат»: яркие слои, нежный крем из авокадо и вкус как в кафе

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот салат выглядит празднично, но готовится из самых простых продуктов. Сладковатая свекла, нежные яйца, свежий огурец и сыр отлично сочетаются с новым сливочным слоем из авокадо, зелени и чеснока. Получается свежо, сочно и очень красиво в разрезе.

Особую изюминку салату придает именно изумрудный крем. Он делает вкус более нежным и современным, а привычные ингредиенты начинают играть совершенно по-новому.

Для приготовления вам понадобится: свекла — 400 г, яйца — 4 шт., свежий огурец — 250 г, твердый сыр — 200 г, консервированный горошек — 120 г, авокадо — 1 шт., чеснок — 3 зубчика, укроп — 20 г, петрушка — 20 г, сметана — 80 г, майонез — 80 г, соль — 5 г.

Свеклу и яйца заранее отварите и остудите. Свеклу натрите на крупной терке, добавьте часть чеснока и немного майонеза. Отдельно натрите сыр, смешайте с чесноком и майонезом. Яйца также натрите и слегка заправьте майонезом. Огурец натрите на крупной терке и слегка отожмите сок.

Для зеленого слоя разомните авокадо вилкой, добавьте измельченную зелень, чеснок и сметану, перемешайте до однородности. На дно салатника выложите горошек, затем слой свеклы, яйца, огурец, крем из авокадо, а сверху распределите сырный слой. Перед подачей охладите салат 30 минут.

Проверено редакцией
Читайте также
Беру молодую капусту и жарю яйца: собираю салат «Яркий» — сытный, простой, может заменить ужин
Общество
Беру молодую капусту и жарю яйца: собираю салат «Яркий» — сытный, простой, может заменить ужин
Мой секрет летнего гарнира: нажористый, хрустящий и всего 110 калорий
Общество
Мой секрет летнего гарнира: нажористый, хрустящий и всего 110 калорий
Если есть свекла, вместо окрошки готовлю холодник: элементарно — все тру на терке и заливаю кефиром
Общество
Если есть свекла, вместо окрошки готовлю холодник: элементарно — все тру на терке и заливаю кефиром
Беру банку кильки в томате и свеклу: готовлю обалденный борщ — советский рецепт, который незаслуженно забыли
Общество
Беру банку кильки в томате и свеклу: готовлю обалденный борщ — советский рецепт, который незаслуженно забыли
Беру пучок зелени и сыр: жарю молдавские плацинды — лепешки без дрожжей и расстойки, румяные и невероятно вкусные
Общество
Беру пучок зелени и сыр: жарю молдавские плацинды — лепешки без дрожжей и расстойки, румяные и невероятно вкусные
салаты
свекла
зелень
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новак насчитал сотни оживших заводов в Донбассе и Новороссии
Булыкин усомнился в шансах Месси стать двукратным чемпионом мира
Налет на Белгородскую область, атака на мост: как ВСУ атакуют РФ 9 июня
В России могут ужесточить ответственность за невыплату зарплаты сотрудникам
Названы три новых фильма, признанных судом запрещенными в России
Медсанчасть Энергодара подверглась атаке украинских «камикадзе»
Небензя анонсировал новых кандидатов на пост главы ООН
Врач рассказала о неочевидной опасности электросамокатов
Россиянин отправился в СИЗО за 17 денежных переводов террористам
В Соцфонде ответили на жалобы о задержке детских пособий
ЦИК Армении пересчитает результаты голосования на сотнях участков
Медведев рассказал, как Запад объявил России открытую войну
Россиянам рассказали, кому нужно молиться при поиске работы
Генсек СНГ выразил надежду на стабилизацию ситуации после выборов в Армении
Медведев указал на важное качество экономики России в условиях СВО
Коммунальщики призвали к ответу задолжавшую за услуги ЖКХ Пугачеву
Небензя сделал заявление о новых переговорах с Киевом
ИБ-эксперт перечислил основные признаки взлома гаджета
Юрист ответил, можно ли открывать товары в магазине до оплаты
Песков высказался о точной дате визита Уиткоффа и Кушнера
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.