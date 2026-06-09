Варю свеклу и яйца — собираю салат «Летний бархат»: яркие слои, нежный крем из авокадо и вкус как в кафе

Варю свеклу и яйца — собираю салат «Летний бархат»: яркие слои, нежный крем из авокадо и вкус как в кафе

Этот салат выглядит празднично, но готовится из самых простых продуктов. Сладковатая свекла, нежные яйца, свежий огурец и сыр отлично сочетаются с новым сливочным слоем из авокадо, зелени и чеснока. Получается свежо, сочно и очень красиво в разрезе.

Особую изюминку салату придает именно изумрудный крем. Он делает вкус более нежным и современным, а привычные ингредиенты начинают играть совершенно по-новому.

Для приготовления вам понадобится: свекла — 400 г, яйца — 4 шт., свежий огурец — 250 г, твердый сыр — 200 г, консервированный горошек — 120 г, авокадо — 1 шт., чеснок — 3 зубчика, укроп — 20 г, петрушка — 20 г, сметана — 80 г, майонез — 80 г, соль — 5 г.

Свеклу и яйца заранее отварите и остудите. Свеклу натрите на крупной терке, добавьте часть чеснока и немного майонеза. Отдельно натрите сыр, смешайте с чесноком и майонезом. Яйца также натрите и слегка заправьте майонезом. Огурец натрите на крупной терке и слегка отожмите сок.

Для зеленого слоя разомните авокадо вилкой, добавьте измельченную зелень, чеснок и сметану, перемешайте до однородности. На дно салатника выложите горошек, затем слой свеклы, яйца, огурец, крем из авокадо, а сверху распределите сырный слой. Перед подачей охладите салат 30 минут.