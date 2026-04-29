Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 15:00

Маринады для шашлыка из баранины: три рецепта для идеального мяса на углях

Маринады для шашлыка из баранины: три рецепта для идеального мяса на углях
Подписывайтесь на нас в MAX

Баранина для шашлыка — продукт капризный. Ее легко пересушить, недосолить или сделать жесткой из-за неудачного маринада. Но если знать несколько проверенных сочетаний, мясо станет нежным, сочным и невероятно ароматным. Мы отобрали три лучших рецепта маринада для баранины. Первый — классика с розмарином и лимоном. Второй — пряная восточная смесь на основе кисломолочки с зирой и кориандром. Третий — терпкий гранатовый с зеленью кинзы, который любим на Кавказе.

Маринад со средиземноморским характером: розмарин, лимон, чеснок

Этот состав подходит для молодой баранины, которую не нужно долго смягчать. Он лишь оттеняет натуральный вкус мяса.

Потребуется 2 кг бараньей лопатки или корейки, 6 зубчиков чеснока, 3 свежие веточки розмарина, сок двух лимонов, 100 мл оливкового масла, 1 чайная ложка морской соли и 0,5 чайной ложки черного перца.

Чеснок очистите и нарежьте как можно мельче. Листья розмарина снимите с веточек и тоже порубите ножом. В большой миске соедините лимонный сок, оливковое масло, рубленый чеснок, розмарин, соль и перец. Этой смесью залейте куски мяса, нарезанные порционно. Перемешайте руками так, чтобы каждая часть была покрыта маринадом. Накройте миску пленкой и поставьте в холодильник на 4–6 часов. Держать дольше не стоит — кислота лимона начнет размягчать волокна слишком сильно, и шашлык потеряет структуру. Перед нанизыванием на шампуры дайте мясу полежать при комнатной температуре 30 минут.

  • Совет: свежий розмарин можно заменить сушеным, но тогда возьмите 2 чайные ложки. Только не переборщите, иначе маринад станет горьковатым.

Восточный маринад на кефире с пряной нотой

Если вы хотите, чтобы баранина буквально таяла во рту, этот рецепт для вас. Кисломолочная основа делает мясо невероятно мягким, а специи дарят глубину и теплоту.

Возьмите 2 кг бараньей ноги, 500 мл кефира жирностью от 3%, 4 средние луковицы, 3 чесночных зубчика, 2 чайные ложки зиры, столько же молотого кориандра, 1 чайную ложку куркумы, 5 г кайенского перца, а также соль и черный перец по собственному вкусу.

Лук нарежьте тонкими кольцами, затем слегка помните пальцами, чтобы выделился сок. Чеснок продавите через пресс. В отдельной пиале соедините все сухие специи. В большой кастрюле смешайте кефир, лук, чеснок и пряную смесь, тщательно размешайте. Добавьте соль и перец. Погрузите в получившийся маринад куски баранины, хорошо обмазывая каждый. Уберите в холодильник минимум на 8 часов, а лучше оставьте на ночь. Перед жаркой снимите с мяса остатки лука, иначе они сгорят на углях.

  • Совет: вместо кефира можно использовать густой натуральный йогурт без сахара, например греческий. Он даст еще более плотную обволакивающую текстуру.

Гранатовый маринад с кинзой и сумахом

Этот вариант родом из Закавказья. Он окрашивает мясо в темно-рубиновый цвет и наполняет его терпкими, чуть вяжущими нотами.

Понадобится 2 кг бараньих ребер или мякоти, 200 мл свежевыжатого гранатового сока, большой пучок кинзы (50 г), 3 луковицы, 4 чесночных зубчика, 1 чайная ложка черного перца горошком, 1 чайная ложка сумаха (либо сок половины лимона) и соль.

Лук нашинкуйте полукольцами. Кинзу и чеснок мелко порубите ножом. Перец горошком слегка раздавите в ступке, не превращая в пыль. В глубокой миске смешайте гранатовый сок, лук, кинзу, чеснок, перец, сумах и соль. Полученной жидкостью залейте куски баранины, тщательно перемешайте. Накройте и оставьте сначала на 3 часа при комнатной температуре, затем уберите в холод еще на 3–4 часа. Гранатовая кислота действует быстрее лимонной, поэтому не передерживайте. Перед нанизыванием убирайте с мяса крупные кусочки лука и зелени, чтобы они не подгорели.

  • Совет: если нет свежего гранатового сока, можно использовать соус наршараб, но разведите его водой в пропорции один к двум, иначе маринад выйдет слишком концентрированным.

Правила выбора и подготовки баранины

Всегда покупайте мясо молодого барашка — оно светлее, жир белый и плотный, кости тонкие. Хорошая баранина пахнет молоком, а не резким специфическим запахом.

Жир не удаляйте, именно он дает сочность и характерный вкус. Режьте мясо кусками примерно одинакового размера, сантиметра по 3-4.

Кладите соль только ближе к концу маринования или непосредственно перед жаркой, иначе вытянете влагу.

Перед тем как надеть мясо на шампуры, обязательно дайте ему согреться вне холодильника минут 30. Жарьте на хорошо прогоревших углях без открытого пламени.

И последнее: лучший шашлык получается у костра, в компании друзей и с хорошим настроением.

Оксана Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-чемпион мира отреагировал на допуск российских боксеров до соревнований
Власти Приморья рассказали, сколько туристов ожидают в летний сезон
Друзья погибшего на тракторе подростка раскрыли подробности трагедии
Британия отозвала аккредитацию дипломата России и вызвала посла в МИД
Журналист сравнил низкий рейтинг Стармера с Джонсоном накануне отставки
В России появится новая зона с казино
Песков ответил, планируется ли разговор Путина с президентом ОАЭ
«Из офшоров подтянуть»: Матвиенко обратилась к богатейшему человеку России
Петербургские врачи сконструировали клапан для сердца пациента
Появились подробности поджога дома Стармера украинцами
Обновить квартиру за выходные: что изменит ощущение от дома без ремонта
Глава Росатома назвал убийством гибель сотрудника ЗАЭС от удара ВСУ
Белоусов обратился к бойцам ВС РФ после освобождения Ильиновки
Путин раскрыл, готовы ли российские компании работать на рынке Конго
Психотерапевт перечислила плюсы занятия танцами
«Будут грабить»: экс-нардеп о налоговой реформе на Украине по требованию ЕС
Попова ответила на вопрос о рисках для здоровья жителей Туапсе из-за ЧС
Раскрыто число торгующих просрочкой продавцов в России
IT-эксперт ответил, обоснованы ли опасения Маска об угрозе ИИ человечеству
Россиянам рассказали, как увеличилась доля онлайн-торговли
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.