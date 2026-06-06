Лью масло прямо на лук — через 6 часов сочная закуска готова: без уксуса и лимона, нежный маринованный лучок к шашлыку

Лью масло прямо на лук — через 6 часов сочная закуска готова: без уксуса и лимона, нежный маринованный лучок к шашлыку

Беру репчатый лук, нерафинированное масло и соль — и готовлю маринованный лук без уксуса и лимона за 5 минут. Получается обалденная вкуснятина: лук становится нежным, сочным, совсем не острым, с приятным маслянистым вкусом — идеальная закуска к шашлыку, в салаты или просто на бутерброд.

Для приготовления вам понадобится: 1 крупная луковица, 100 мл подсолнечного нерафинированного масла (можно оливкового), 0,5 чайной ложки соли. Лук очистите и нарежьте тонкими кольцами или полукольцами. В миске смешайте масло и соль, тщательно размешайте до полного растворения соли.

Добавьте лук в масляную смесь и аккуратно перемешайте, чтобы каждое колечко покрылось маслом. Переложите лук в стеклянную банку или контейнер, закройте крышкой. Уберите в холодильник на 6 часов (можно и на ночь). За это время лук пропитается маслом, потеряет горечь и останется хрустящим. Такой способ сохраняет больше полезных веществ, чем традиционное маринование с уксусом. Подавайте к мясу, рыбе или как самостоятельную закуску.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот маринованный лук без уксуса. Даже те, кто не ест лук сырым, уплетали с шашлыком. Кстати, вместо обычной соли можно взять морскую или добавить немного сушеного тимьяна. Находка, а не рецепт!