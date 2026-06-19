Вместо долгого соления — быстрые огурцы по-фински: сладковатые, хрустящие, с пикантной ноткой

Беру крепкие огурцы, сахар, соль, уксус и горчичные семена — заливаю горячим маринадом и через сутки получаю огурцы по-фински с идеальным балансом сладости и кислинки. В отличие от традиционных солений, этот вариант не требует стерилизации и долгого хранения — готов к употреблению уже на следующий день. Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, упругие ломтики с тонким ароматом укропа и горчицы, с приятным сладковатым послевкусием — идеальная закуска к мясу или картофелю.

Для приготовления (на 1-литровую банку) вам понадобится: 500–600 г мелких огурцов, 500 мл воды, 100 г сахара, 1 ст. ложка соли, 50 мл уксуса 9%, 1 ст. ложка семян горчицы, 2–3 веточки укропа, по желанию — перец горошком и лавровый лист. Огурцы вымойте, обрежьте кончики, крупные нарежьте кружками. На дно банки положите укроп, горчицу и специи, плотно уложите огурцы. Вскипятите воду с солью и сахаром, снимите с огня, добавьте уксус. Залейте огурцы горячим маринадом. Закройте крышкой, остудите при комнатной температуре, затем уберите в холодильник. Через сутки огурцы готовы — хрустят и радуют ярким вкусом.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить эти огурцы по-фински. Даже те, кто не любит сладкие маринады, просили добавки. Кстати, вместо уксуса можно взять яблочный — кислинка будет мягче. Находка, а не рецепт!

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