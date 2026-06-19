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19 июня 2026 в 13:00

Беру 3 кг огурцов, чеснок и укроп — через неделю бочковые зеленцы: сочные, хрустящие. Находка, а не рецепт

Фото: D-NEWS.ru
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Кладу на дно банки горсть молодых дубовых листьев, добавляю хрен, укроп, чеснок и огурцы, заливаю рассолом из воды и соли — и через несколько дней получаю «бочковые» огурцы, от одного вида которых слюнки текут. Никакой стерилизации, только натуральное брожение и древесный аромат.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, упругие огурчики с легкой горчинкой и пряным запахом, которые хрустят на весь дом и исчезают быстрее, чем я успеваю накрыть на стол. Для приготовления вам понадобится: 3 кг огурцов, 2–3 горстки молодых дубовых листьев, листья и корень хрена по вкусу, зонтики и стебли укропа, 1 головка чеснока. Для рассола: 1 л воды, 50–70 г соли (каменной, не йодированной). Огурцы замочите в холодной воде на 2–3 часа. На дно банки (3-литровой) положите часть дубовых листьев, хрена, укропа, чеснока. Плотно уложите огурцы, переслаивая зеленью и дубовыми листьями. Вскипятите воду с солью, остудите до теплого состояния, залейте огурцы. Накройте марлей, оставьте при комнатной температуре на 3–4 дня для брожения (появится пена — это нормально). Через 3 дня уберите в холодильник. Через неделю огурцы готовы — хрустят и пахнут как из бочки.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала солить огурцы с дубовыми листьями. Даже те, кто не любит соленья, просили добавки. Кстати, вместо дубовых листьев можно взять вишневые или смородиновые — вкус станет другим, но тоже интересным. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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рецепты
Мария Левицкая
М. Левицкая
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