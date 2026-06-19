Кинолог назвал причины нарушения социализации собаки Кинолог Голубев: у собак могут быть проблемы с социализацией из-за резких звуков

Проблемы с социализацией у собак могут происходить из-за посторонних звуков и других особенностей окружающей среды, рассказал «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он отметил, что неправильные ассоциации с внешним миром могут приводить к тревожности и агрессии.

И не забывайте, что в основе лежит положительное подкрепление. Не жалейте собаку за неуверенность, но бурно хвалите за интерес, храбрость, желание выйти на улицу, попытку познакомиться с кем-то, — рассказал Голубев.

Кинолог подчеркнул, что социализация включает не только знакомство с сородичами и людьми, но и подготовку к различным ситуациям. По его словам, для преодоления тревоги собакам можно включать записи городского шума или звуков природы.

Ранее Голубев рассказал, что собаки часто убегают с дачных участков из-за любопытства. Например, такие побеги нередко происходят, если за пределами забора гуляет компания соседских собак.