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19 июня 2026 в 14:40

В деле об убийстве чемпиона РФ по многоборью Исаева появились новые детали

Фигурантов дела об убийстве калужского спортсмена Исаева подозревают в похищении

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Фигурантов дела об убийстве чемпиона России по многоборью Дмитрия Исаева заподозрили в похищении девушки, сообщает Telegram-канал «112». По версии следствия, преступление было совершено из ревности к бывшей супруге.

Как утверждает канал, 39-летний мужчина решил организовать похищение женщины и привлек к этому двух знакомых. В июле 2024 года они подкараулили 23-летнюю девушку. возле дома, насильно посадили в автомобиль и вывезли в гараж, где избивали и угрожали ей. По данным канала, девушка не обратилась в полицию, опасаясь за свою безопасность.

Один из предполагаемых соучастников уже находится в местах лишения свободы по другому делу, а второй отбывает наказание за убийство Исаева. Спортсмен был застрелен бывшим мужем девушки, который ревновал ее.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе возбуждено дело по по факту похищения 10-летней девочки, пропавшей и позже найденной живой в Нижневартовске. В ведомстве уточнили, что обвинение предъявлено 47-летнему местному жителю.

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