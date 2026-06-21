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21 июня 2026 в 10:33

Часть Крыма осталась без света

Крымэнерго: регион частично обесточен из-за повреждений в электрических сетях

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Часть Крыма оказалась обесточена из-за повреждений в электрических сетях, сообщила пресс-служба предприятия «Крымэнерго». Отмечается, что аварийно-восстановительные работы уже начались.

В связи с повреждениями в электрических сетях произошло частичное отключение потребителей Северо-Западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в ряде районов произошло кратковременное отключение электроснабжения. Он призвал жителей сохранять спокойствие и не снимать работу систем противовоздушной обороны.

До этого временно исполняющий обязанности главы Брянской области Егор Ковальчук сообщал, что в Новозыбкове из-за удара украинских беспилотников получил повреждения объект энергетической инфраструктуры. Специалистами были приняты все возможные меры для того, чтобы стабилизировать подачу электричества.

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