Отключения электричества фиксируются в Запорожской области

В ряде районов Запорожской области произошло кратковременное отключение электроснабжения, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своих социальных сетях. По его словам, восстановительные работы начнутся после стабилизации обстановки.
Прошу жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки, не снимать работу систем противовоздушной обороны, — уточнил глава региона.
Информация о масштабах отключений и сроках возобновления подачи электроэнергии уточняется. Энергетики приступят к работе после нормализации ситуации.
Ранее стало известно, что электроснабжение трех поселков Симферопольского района Республики Крым было восстановлено. Пресс-служба госпредприятия «Крымэнерго» проинформировала, что обесточенными из-за аварии оказались потребители в поселках Гвардейское, Комсомольское и Грэсовский.
До этого начались работы по восстановлению основной линии внешнего электроснабжения Запорожской АЭС «Днепровская» в условиях временного локального прекращения огня, установленного при посредничестве МАГАТЭ. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси охарактеризовал начало ремонта линии как важный шаг к обеспечению ядерной безопасности.