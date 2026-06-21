Отключения электричества фиксируются в Запорожской области Балицкий: в районах Запорожской области фиксируются отключения электроснабжения

В ряде районов Запорожской области произошло кратковременное отключение электроснабжения, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своих социальных сетях. По его словам, восстановительные работы начнутся после стабилизации обстановки.

Прошу жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки, не снимать работу систем противовоздушной обороны, — уточнил глава региона.

Информация о масштабах отключений и сроках возобновления подачи электроэнергии уточняется. Энергетики приступят к работе после нормализации ситуации.

Ранее стало известно, что электроснабжение трех поселков Симферопольского района Республики Крым было восстановлено. Пресс-служба госпредприятия «Крымэнерго» проинформировала, что обесточенными из-за аварии оказались потребители в поселках Гвардейское, Комсомольское и Грэсовский.

До этого начались работы по восстановлению основной линии внешнего электроснабжения Запорожской АЭС «Днепровская» в условиях временного локального прекращения огня, установленного при посредничестве МАГАТЭ. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси охарактеризовал начало ремонта линии как важный шаг к обеспечению ядерной безопасности.