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21 июня 2026 в 00:21

Отключения электричества фиксируются в Запорожской области

Балицкий: в районах Запорожской области фиксируются отключения электроснабжения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В ряде районов Запорожской области произошло кратковременное отключение электроснабжения, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своих социальных сетях. По его словам, восстановительные работы начнутся после стабилизации обстановки.

Прошу жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки, не снимать работу систем противовоздушной обороны, — уточнил глава региона.

Информация о масштабах отключений и сроках возобновления подачи электроэнергии уточняется. Энергетики приступят к работе после нормализации ситуации.

Ранее стало известно, что электроснабжение трех поселков Симферопольского района Республики Крым было восстановлено. Пресс-служба госпредприятия «Крымэнерго» проинформировала, что обесточенными из-за аварии оказались потребители в поселках Гвардейское, Комсомольское и Грэсовский.

До этого начались работы по восстановлению основной линии внешнего электроснабжения Запорожской АЭС «Днепровская» в условиях временного локального прекращения огня, установленного при посредничестве МАГАТЭ. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси охарактеризовал начало ремонта линии как важный шаг к обеспечению ядерной безопасности.

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