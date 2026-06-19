На ЗАЭС начался ремонт основной электролинии

Работы по восстановлению основной линии внешнего электроснабжения Запорожской АЭС «Днепровская» начались в условиях временного локального прекращения огня, установленного при посредничестве МАГАТЭ, говорится в заявлении международной организации. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси охарактеризовал начало ремонта линии как важный шаг к обеспечению ядерной безопасности

Работы по ремонту 750-киловольтной линии электропередачи «Днепровская» начались сегодня, — отмечается в публикации.

МАГАТЭ сообщает, что сотрудники агентства будут следить за ходом работ на обоих берегах Днепра. По оценкам организации, ремонт займет несколько дней — он осложняется тем, что поврежденная секция ЛЭП проходит прямо над рекой.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что с начала 2026 года из-за действий ВСУ погибли два сотрудника Запорожской АЭС. При этом пострадали шесть человек.

До этого администрация станции сообщила, что украинские вооруженные силы атаковали транспортный цех Запорожской атомной электростанции. В результате атаки повреждены автомобили, топливораздаточные колонки и остекление здания.