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19 июня 2026 в 11:30

Названо число сотрудников ЗАЭС, погибших из-за ВСУ с начала года

С начала 2026 года два сотрудника ЗАЭС погибли, шестеро пострадали

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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С начала 2026 года из-за действий ВСУ погибли два сотрудника Запорожской АЭС, заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в эфире «Первого канала». При этом пострадали шесть человек. Она подчеркнула, что атаки украинских военных уже не единичные и создают сложности для работы станции.

С начала года у нас погибли два сотрудника станции, шесть человек получили ранения, — сказала Яшина.

Ранее сообщалось, что транспортный цех Запорожской атомной электростанции подвергся массированной атаке украинских беспилотников. ВСУ ударили по объекту в ночь на 19 июня, было зафиксировано не менее 14 ударов. Обошлось без жертв и пострадавших. Специалисты пока не могут оценить полный масштаб ущерба из-за сохраняющейся высокой угрозы повторных атак.

До этого глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что Россия вновь зафиксировала свыше 50 ударов Вооруженных сил Украины за день по территории Запорожской атомной электростанции. Он отметил, что подобный масштаб наблюдается уже не первые сутки, а сами атаки ВСУ становятся все более жестокими.

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