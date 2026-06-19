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19 июня 2026 в 08:33

ВСУ не менее 14 раз ударили дронами по транспортному цеху Запорожской АЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Транспортный цех Запорожской атомной электростанции подвергся массированной атаке украинских беспилотников, сообщается в Telegram-канале станции. ВСУ ударили по объекту в ночь на 19 июня, было зафиксировано не менее 14 ударов.

Транспортный цех Запорожской АЭС <...> подвергся серии атак беспилотников ВСУ. Зафиксировано не менее 14 ударов. В результате одного из них произошло возгорание в одном из боксов транспортного цеха, — отметили в пресс-службе ЗАЭС.

Обошлось без жертв и пострадавших. Специалисты пока не могут оценить полный масштаб ущерба из-за сохраняющейся высокой угрозы повторных атак. Несмотря на провокации украинской армии, персонал станции принимает все необходимые меры для поддержания безопасной и устойчивой работы объекта, уточнили на ЗАЭС.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что Россия 18 июня зафиксировала свыше 50 ударов ВСУ по территории Запорожской АЭС. По его словам, подобный масштаб наблюдается уже не первые сутки, а сами атаки становятся все более жестокими.

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