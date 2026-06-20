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20 июня 2026 в 21:07

В Крыму вернули свет в три обесточенных из-за аварии поселка

«Крымэнерго»: под Симферополем вернули свет в три обесточенных поселка

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Электроснабжение трех поселков Симферопольского района Республики Крым, сообщила пресс-служба госпредприятия «Крымэнерго». Они были обесточены из-за аварии. Речь идет о потребителях в поселках Гвардейское, Комсомольское и Грэсовский.

Электроснабжение восстановлено, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в День России жители крымского города Симферополя и Симферопольского района остались без электроснабжения. Причиной отключения стали повреждения на сетях. К вечеру ситуация нормализовалась.

Кроме того, врио главы региона Егор Ковальчук сообщил, что в Новозыбкове Брянской области после удара украинских дронов получил повреждения объект энергетической инфраструктуры. Коммунальщики оперативно принялись устранять последствия атаки БПЛА.

До этого в Сети появились кадры с падением дерева на оживленную автомагистраль в Ярославле. На видео запечатлен момент, когда на город обрушился мощный шторм. Инцидент произошел на Тутаевском шоссе. Водителю, который снимал происходящее на камеру из своей машины, удается увернуться от рухнувшего гиганта.

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