Калужская область попала под удар украинских беспилотников

Средства ПВО сбили семь беспилотников ВСУ в Калужской области, заявил губернатор региона Владислав Шапша в МАКСе. БПЛА уничтожили на окраине Калуги, в Бабынинском, Медынском, Козельском, Ульяновском и Хвастовичском округах. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Уничтожены семь БПЛА над территорией Бабынинского, Медынского, Козельского, Ульяновского и Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги, — написал Шапша.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО за день отразили масштабную атаку украинских беспилотников над рядом регионов РФ. В период с 07:00 до 20:00 мск были перехвачены и уничтожены 234 украинских БПЛА самолетного типа. В частности, дроны нейтрализовали в Белгородской, Брянской областях, в Московском регионе и в Крыму.

До этого два человека пострадали в ходе атак ВСУ на Белгородскую область. В ходе удара дрона по поселку Ракитное мужчина получил непроникающее ранение спины, он обратился к врачам за медпомощью. Кроме того, в Новой Таволжанке из-за детонации дрона пострадала мирная жительница.