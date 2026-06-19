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19 июня 2026 в 08:00

HR-эксперт раскрыл, чего ждать на рынке труда в 2026 году

HR-эксперт Мурадян: приток трудовых мигрантов из Азии и Африки оживит экономику

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В 2026 году российский рынок труда ожидает значительный приток трудовых мигрантов из стран Азии и Африки, что поможет «оживить» экономику страны, заявил NEWS.ru HR-эксперт Гарри Мурадян. По его словам, данная тенденция создаст условия для снижения себестоимости продукции и последующего роста производственных мощностей.

Что касается прогноза на 2026 год, то на рынок труда придет много трудовых мигрантов из Азии и Африки, поэтому дефицит линейных специалистов спадет. Приток дешевой рабочей силы спровоцирует то, что компании смогут заниматься производством и выпуском продукции более конкурентоспособно. Это в целом оживит экономику. После того как тяжелое машиностроение, промышленность и производство получат доступные дешевые кадры, себестоимость продукции будет снижаться. Это означает, что экономика будет разгоняться, и у компаний появятся бюджеты для найма большего количества офисных специалистов. Таким образом, пик проблем с трудоустройством среди «белых воротничков» спадет, — пояснил Мурадян.

Ранее эксперт рынка труда лидеров бизнеса Наталья Гладышева заявила, что многие компании сейчас размещают вакансии не для реального найма сотрудников. По ее словам, за вежливым отказом в работе и формулировкой «будем иметь вас в виду» чаще всего стоят скрытые процессы на стороне предприятия.

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