Россиянам раскрыли реальные причины массовых отказов работодателей

Многие компании сейчас размещают вакансии не для реального найма сотрудников, заявила в беседе с «Газетой.Ru» эксперт рынка труда лидеров бизнеса Наталья Гладышева. По ее словам, за вежливым отказом в работе и формулировкой «будем иметь вас в виду» чаще всего стоят скрытые процессы на стороне предприятия.

Так, одна из частых настоящий причин — это неактивный статус найма, отметила специалист. Компания разместила вакансию, которая ожидает инвестиций, но по итогам собрания руководства было решено приостановить наем, объяснила Гладышева.

Еще одна причина — работодатель изучает потенциальный рынок соискателей. При этом на вакансию уже найден кандидат, который состоял во внутреннем кадровом резерве. Третья причина — набор персонала приостановлен, добавила эксперт. Компании сканируют рынок, создают воронки резюме на будущее, но на реальные позиции никого не ищут, резюмировала Гладышева.

Ранее сообщалось, что сотрудники, использующие в работе навыки искусственного интеллекта, в среднем по миру получают на 16,8% более высокую зарплату, чем их коллеги по тем же профессиям без таких компетенций. Аналитики изучили данные по множеству стран и отраслей и подтвердили устойчивость этого тренда.