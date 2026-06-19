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19 июня 2026 в 07:45

Зарплаты для медработников в России могут выйти на новый уровень

Миронов выступил с идеей установить стандарт зарплаты для медработников

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Введение минимального гарантированного стандарта оплаты труда для среднего и младшего медперсонала государственных и муниципальных больниц на уровне 150% от средней зарплаты по региону предложил лидер партии «Справедливая Россия» и глава думской фракции Сергей Миронов. Как передает РИА Новости, соответствующее официальное обращение политик направил министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.

Представляется целесообразным рассмотреть вопрос о введении на федеральном уровне минимальной гарантированной планки оплаты труда среднего и младшего медицинского персонала государственных и муниципальных медицинских организаций в размере не ниже ста пятидесяти процентов среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, — говорится в обращении.

Данная инициатива призвана создать федеральный социальный стандарт, который определит нижний предел дохода медицинских работников, ниже которого выплаты в субъектах страны опускаться не должны. Комментируя свою позицию, Миронов подчеркнул, что ключевым вызовом для сферы здравоохранения остается глубокая дифференциация доходов сотрудников.

Как отметил депутат, итоговая сумма в расчетном листке сегодня определяется не только профессиональными навыками специалиста или интенсивностью его труда, но и финансовой состоятельностью конкретного региона. Политик выразил мнение, что медицинские работники в экономически депрессивных областях сталкиваются с двойной несправедливостью.

Ранее Миронов призвал компенсировать снятие жилья выпускникам медвузов. Парламентарий отметил, что без решения жилищного вопроса и достойных зарплат даже самые лучшие рекомендации Минздрава не смогут удержать вчерашних студентов в профессии.

Общество
Россия
Сергей Миронов
зарплаты
медработники
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