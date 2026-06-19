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19 июня 2026 в 08:46

Украина начала эвакуацию жителей подконтрольного ВСУ Запорожья

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Украина начала частичную эвакуацию жителей подконтрольного ВСУ Запорожья, заявил РИА Новости заместитель министра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев. Он добавил, что Киев также вывозит людей из Орехова и Никополя.

Есть подтвержденные факты эвакуации властями Украины мирного населения из населенных пунктов в подконтрольной им части Запорожской области, — сказал Мурачев.

Ранее бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что военные предприятия начали эвакуировать из Краматорска из-за ударов со стороны российских войск. По его словам, промышленные объекты города оказались в зоне поражения различных видов вооружений.

До этого в Минобороны РФ заявили, что Киев осознает скорую потерю Константиновки, Дружковки и Краматорска, после чего последует утрата всей Славянско-Краматорской агломерации. В ведомстве подчеркнули, что «бравурные заявления» украинской стороны о скором переломе на поле боя направлены на западную аудиторию и не отражают реального положения дел.

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