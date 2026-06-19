Сбросивший модель с моста инструктор записал видео с «мешком для трупов» В Бразилии сбросивший модель с моста инструктор записал видео с черным мешком

Инструктор по банджи-джампингу из Бразилии, сбросивший с высоты 21-летнюю модель без страховки, ранее записал видео с «мешком для трупов», передает Metro. По информации издания, интернет-пользователи назвали ролик зловеще пророческим.

На кадрах видно, как 32-летний мужчина и его напарник сбрасывают с моста нечто, завернутое в черный пакет. Ролик инструктор подписал так: «Скрываю тело». Кроме того, у мужчины на странице нашли фотографии и видео, где показаны жуткие трюки с участием маленьких детей.

Модель приехала на популярный туристический спот у моста Эскелето в городе Линейра штат Сан-Паулу 13 июня. Инструкторы надели на нее специальный комбинезон, подняли на руках, поднесли к краю платформы и сбросили с 40-метровой высоты. При этом мужчины не прикрепили к ней страховочную веревку. Девушка осталась лежать на мосту.

Ранее стало известно, что в Хакасии произошло падение паралета, в результате которого погиб пилот, а пассажир получил серьезные травмы. Трагедия случилась в районе населенного пункта Мохов. Абаканская транспортная прокуратура организовала проверку.