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19 июня 2026 в 08:36

Российские следователи сумели раскрыть давнее дело о геноциде

В СК заявили о завершении расследования дела Оберландера по обвинению в геноциде

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о геноциде советского народа, совершенном нацистом Гельмутом Оберландером в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба СК в МАКСе. Там отметили, что в ходе масштабной работы удалось собрать неопровержимую доказательную базу.

Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Канады, уроженца Украины немецкого происхождения Гельмута Оберландера, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ (геноцид), — указали в СК.

В 1942 году Оберландер, исполнявший обязанности переводчика в зондеркоманде под командованием нацистского преступника Курта Кристмана, лично участвовал в четырех карательных операциях против мирного населения и военнопленных красноармейцев на территории Краснодарского края и Ростовской области. В результате этих злодеяний погибли не менее 3290 советских граждан.

Ранее посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Россия настаивает на том, чтобы Германия признала преступления Третьего рейха и его пособников геноцидом всех народов Советского Союза. Дипломат напомнил, что из 27 млн погибших в годы войны подавляющее большинство составляло мирное население.

Россия
СК РФ
геноцид
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