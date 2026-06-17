Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

В Крыму продолжает действовать новая схема движения железнодорожного транспорта. Какие известны последние новости об этом 17 июня, что с поездами, как доехать до нужного города? Ходит ли транспорт до Джанкоя?

Что с поездами в Крыму 17 июня, какие идут только до Керчи

В Крыму введена новая схема движения поездов, сообщила компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». До конца сентября часть поездов «Таврия» будет следовать до Керчи, затем пассажиры добираются до конечного пункта на автобусах.

В числе поездов «Таврия», следующих укороченным маршрутом до Керчи до конца сентября 2026 года: поезд № 68/67 Москва — Симферополь, поезд № 97/98 Москва — Симферополь, поезд № 173/174 Москва — Евпатория, поезд № 77/78 Санкт-Петербург — Симферополь, поезд № 7/8 Санкт-Петербург — Севастополь, поезд № 142/141 Пермь — Симферополь, поезд № 75/76 Омск — Симферополь, поезд № 183/184 Мурманск — Севастополь, поезд № 193/194 Челябинск — Севастополь.

Если поезд идет до Симферополя вместо Евпатории или города Саки, пассажиры аналогично пересаживаются на автобус от или до станций Саки или Евпатория.

«Что делать, если не устраивает измененный маршрут или время? Билет можно сдать и оформить новый на другой поезд при наличии мест, в том числе на рейсы поездов, которые не были сокращены до Керчи», — объяснил перевозчик.

Что делать, если поезд идет до Керчи

От станции Керчь пассажиры пересаживаются на автобусы до конечной точки маршрута, в частности в поселки и города Семь Колодезей, Владиславовка, Симферополь, Севастополь, Евпатория и другие.

На станции Керчь на постоянной основе дежурят сотрудники перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» в оранжевых жилетах, они координируют посадку в автобусы, которая организуется на привокзальной площади или у станции.

«Все пересадки состыкованы с прибытием поездов. В обратную сторону работает аналогичная схема», — объяснил перевозчик.

Автобусы курсируют по постоянному расписанию, опубликованному на сайте Минтранса Республики Крым. Багаж пассажиры берут с собой в автобус.

«Разрешен провоз крупногабаритной ручной клади — велосипедов, самокатов, музыкальных инструментов и пр. Также разрешен провоз мелких животных в переносках, крупных собак — в наморднике и с поводком на задней площадке автобуса», — уточнили в компании «Гранд Сервис Экспресс».

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какие поезда ходят до Симферополя, Севастополя и Феодосии

Часть поездов «Таврия» продолжает следовать в Крым и из Крыма по полному маршруту до конечных станций. Однако расписание было скорректировано — изменилось время отправления.

До Симферополя продолжают ходить: поезд № 18/17 Москва — Симферополь, поезд № 28/27 Москва — Симферополь, поезд № 25/26 Минеральные Воды — Симферополь, поезд № 316/315 Адлер — Симферополь, поезд № 474/473 Смоленск — Симферополь, поезд № 179/180 Санкт-Петербург — Симферополь (вместо Санкт-Петербург — Евпатория), поезд № 453/454 Москва — Симферополь, поезд № 168/167 Москва — Симферополь.

До Севастополя: поезд № 92/91 Москва — Севастополь.

До Феодосии: поезд № 463/464 Москва — Феодосия.

Какие поезда в Крым были отменены

Поезд сообщением Таганрог — Керчь больше не будет курсировать начиная с 17 июня из Керчи и с 18 июня из Таганрога, сообщил железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Для того чтобы доехать до Таганрога, пассажиры могут купить билеты на поезда, проходящие через Ростов-на-Дону. Возврат билетов осуществляется без удержания сборов.

Что делать, если билет куплен от/до Джанкоя

Поезда дальнего следования и автобусы на станции Джанкой больше не останавливаются. Пассажиры, которые следуют на поездах «Таврия» сокращенными маршрутами от/до Керчи, могут выйти или сесть в автобусы во Владиславовке или Симферополе.

«От Владиславовки и Симферополя добраться до Джанкоя можно на общественном транспорте (пригородные поезда, автобусы) на общих условиях (с оформлением билета). Пассажиры, которые ранее купили билеты на поезда от/до Джанкоя, при желании могут сдать их без удержания сборов», — уточнил перевозчик.

Что с автомобильными трассами до Крыма

Добраться до Крыма на машине можно через Крымский мост. При его пересечении обязательному досмотру подлежат все легковые автомобили, находящиеся в них люди и их вещи.

Гибридным авто- и электромобилям проезд по Крымскому мосту запрещен. Водителям соответствующего транспорта предлагается воспользоваться сухопутным коридором.

Альтернативный вариант пути в Крым — через ДНР, Запорожье и Херсонскую область.

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