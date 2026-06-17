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17 июня 2026 в 14:26

Военный эксперт ответил, кто помешает США заключить мир с Ираном

Военный эксперт Кнутов: Израиль попытается помешать США и Ирану заключить мир

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Израиль попытается помешать США и Ирану подписать мирное соглашение, заявил ОТР военный эксперт Юрий Кнутов. Он отметил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху изначально был настроен против сделки.

[Глава Белого дома Дональд] Трамп попытается надавить на Нетаньяху. Не знаю, удастся ему это сделать или нет, но рычагов у Соединенных Штатов для давления на Израиль огромнейшее количество. Если Трамп захочет использовать их максимально, то Нетаньяху ничего не останется, как признать сделку и присоединиться к ней, — заявил Кнутов.

Военный эксперт подчеркнул, что Нетаньяху может нанести удар по Ливану или Ирану в день подписания сделки, чтобы сорвать ее. По его словам, израильские удары могут подорвать доверие иранцев к договоренностям.

Ранее сообщалось, что командование вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» обвинило Израиль в нарушении режима прекращения огня на юге Ливана и заявило о готовности дать жесткий ответ в случае продолжения подобных действий. В командовании утверждают, что за последние два дня Израиль 84 раза нарушил режим прекращения огня с Ливаном.

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