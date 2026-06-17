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17 июня 2026 в 01:36

Иран пригрозил Израилю жестким ответом после нарушений перемирия в Ливане

ВС Ирана пообещали жесткий ответ Израилю за обстрелы Ливана

Фото: Nasser ishatyeh/Global Look Press
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Командование вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» обвинило Израиль в нарушении режима прекращения огня на юге Ливана и заявило о готовности дать жесткий ответ в случае продолжения подобных действий, сообщает телеканал Press TV. За последние два дня Израиль 84 раза нарушил режим прекращения огня с Ливаном, утверждают в командовании.

Речь идет о событиях на юге страны. По версии иранской стороны, действия Израиля являются нарушением действующих договоренностей о прекращении огня, в связи с чем было выставлено предупреждение о «жестком ответе».

Ранее стало известно, что бойцы ливанского движения «Хезболла» провели масштабную серию из 28 боевых операций против израильской армии в течение воскресенья. Под удары попали живая сила, военная техника, а также артиллерийские позиции противника на юге Ливана, сообщила пресс-служба движения. Эти действия стали ответом на нарушение Израилем режима прекращения огня.

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Вашингтон должен взять на себя ответственность за будущее соглашение между сторонами. В ходе переговоров с коллегами из Турции, Ирака и Египта министр также призвал остановить удары Израиля по Ливану.

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