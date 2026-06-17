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17 июня 2026 в 14:18

Трамп раскрыл, заплатят ли США Ирану $300 млрд

Трамп опроверг сообщения СМИ о создании инвестфонда в рамках сделки с Ираном

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
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Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о создании частного инвестиционного фонда на сумму $300 млрд (около 21,6 трлн рублей), который якобы должен был стать частью договоренностей по урегулированию конфликта с Ираном. На саммите «Группы семи» во Франции он подчеркнул, что данная информация является ложной. Трансляцию мероприятия вел Белый дом.

Это неправда <…> Мы не инвестируем, и у нас нет фонда, — подчеркнул американский лидер.

О создании инвестфонда писало агентство Reuters. Отмечалось, что инвесторами выступают компании из США, стран Персидского залива, Азии, Южной Америки и Африки.

Ранее стало известно, что после подписания соглашения, запланированного на 19 июня, Трамп хочет разобраться с ливанским вопросом. По его словам, Вашингтону необходимо провести «небольшую беседу» с шиитским движением «Хезболла».

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс предположил, что сделку между Штатами и Ираном может осложнить множество факторов, в том числе отказ Израиля выводить военных из Ливана. При этом он назвал соглашение «хорошим» для всех — для народа Израиля, стран Персидского залива, США и также иранской общественности.

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Дональд Трамп
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