«До потолка подпрыгнул»: Мостовой об историческом хет-трике Месси на ЧМ Мостовой назвал фантастикой исторический хет-трик Месси на чемпионате мира

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой назвал фантастикой хет-трик аргентинского нападающего Лионеля Месси в матче чемпионата мира 2026 года против Алжира. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что от радости подпрыгнул до потолка.

Я не то что удивился, я от радости до потолка подпрыгнул. С утра включил, увидел 3:0. Быстро набираю и сразу смотрю обзор. Фантастика! — сказал Мостовой.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 стран. В своем первом матче на групповом этапе сборная Аргентины обыграла Алжир со счетом 3:0. Все три мяча на счету Месси — он забил на 17-й, 60-й и 76-й минутах. Этот хет-трик стал первым для легендарного аргентинца на чемпионатах мира.

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