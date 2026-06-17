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17 июня 2026 в 14:07

«До потолка подпрыгнул»: Мостовой об историческом хет-трике Месси на ЧМ

Мостовой назвал фантастикой исторический хет-трик Месси на чемпионате мира

Александр Мостовой Александр Мостовой Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой назвал фантастикой хет-трик аргентинского нападающего Лионеля Месси в матче чемпионата мира 2026 года против Алжира. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что от радости подпрыгнул до потолка.

Я не то что удивился, я от радости до потолка подпрыгнул. С утра включил, увидел 3:0. Быстро набираю и сразу смотрю обзор. Фантастика! — сказал Мостовой.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 стран. В своем первом матче на групповом этапе сборная Аргентины обыграла Алжир со счетом 3:0. Все три мяча на счету Месси — он забил на 17-й, 60-й и 76-й минутах. Этот хет-трик стал первым для легендарного аргентинца на чемпионатах мира.

Ранее экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что Криштиану Роналду является опытным и мастеровитым футболистом, несмотря на солидный для спортсмена возраст. По его словам, форвард играет большую роль в раздевалке сборной Португалии.

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Лионель Месси
Александр Мостовой
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