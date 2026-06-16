Обмеление водохранилища обнажило остатки «Дороги смерти» в Таиланде

Руины склада и станции Ните, входивших в систему печально известной «Дороги смерти», были обнаружены в водохранилище в Таиланде, сообщает Associated Press. Уникальный исторический объект десятилетиями находился на дне водохранилища Ваджиралонгкорн. Исследователи и историки прибыли в провинцию Канчанабури, чтобы успеть изучить остатки важного логистического узла.

Найденная станция была ключевым пунктом на 415-километровой железной дороге, которую японские оккупационные войска прокладывали для снабжения своей армии. Ее строили 60 тыс. военнопленных союзников и сотни тысяч наемных рабочих из стран Азии. Из-за жестокого обращения, голода и болезней во время строительства погибли более 12,5 тыс. солдат и около 75 тыс. рабочих. Именно из-за колоссальных жертв транспортный проект и получил свое мрачное название — «Дорога смерти».

По словам археологов, время проведения работ на осушенном дне водохранилища сейчас крайне ограничено. Техническое обслуживание гидротехнических сооружений плотины завершат уже в августе текущего года. К тому же в Юго-Восточной Азии вскоре начнется традиционный сезон проливных дождей, который стремительно заполнит искусственный водоем.

Ранее взрыв бомбы времен Второй мировой войны в Индонезии унес жизни пяти человек, а еще трое местных жителей пропали без вести. Трагедия случилась, когда люди попытались самостоятельно вскрыть опасную находку, в результате чего мощный удар полностью разрушил шесть жилых домов.