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17 июня 2026 в 13:58

Европа поможет Украине с разработкой новой крылатой ракеты

MBDA подписала меморандум с украинским КБ «Луч» о создании дальнобойной ракеты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Европейский оборонный концерн MBDA подписал меморандум о взаимопонимании с украинским конструкторским бюро «Луч» о совместной разработке крылатой ракеты «Нептун-2», сообщает Telegram-канал «Страна.ua». MBDA является производителем ракет Taurus, Storm Shadow и SCALP.

В компании отметили, что располагают необходимыми технологиями, экспертными знаниями и деловыми связями, которые позволят обеспечить поставки разработанных в Европе систем дальнего удара своим партнерам.

Ранее украинская компания Fire Point объявила о первых успешных испытаниях новой зенитной ракеты FP-7.x. Разработку называют более доступной альтернативой американским ракетам Patriot и франко-итальянским SAMP-T.

До этого сообщалось, что документ Национальной разведки США свидетельствует о хранении на Украине вирусов сибирской язвы, чумы, туляремии, лихорадки Эбола и других опасных патогенов. Отмечается, что они сосредоточены в одной из биолабораторий, финансируемых Вашингтоном.

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Украина
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