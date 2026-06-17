Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 июня 2026 в 13:31

Сотрудники ДПС в Новосибирске спасли женщину от нападения

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Новосибирске сотрудники отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону спасли женщину от нападения, сообщает «МК в Новосибирске». В отдел поступил вызов о бытовом конфликте.

Сообщается, что местная жительница сообщила об агрессивном поведении своего знакомого — инцидент произошел в квартире дома на улице Троллейной. Когда экипаж прибыл на место, пара находилась около подъезда.

Чтобы остановить нападавшего и предотвратить трагедию, один из сотрудников полиции был вынужден произвести выстрел. Пуля попала мужчине в ногу — после этого его задержали. Госавтоинспекторы оказали первую медицинскую помощь обоим участникам конфликта до приезда скорой.

Ранее сообщалось, что суд назначил жительнице Дагестана условное наказание за нападение на дочь с ножом. Семейный конфликт разгорелся после того, как девушка, устав от домашнего насилия, решила уйти от своего мужа.

Регионы
Новосибирск
полиция
нападения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Студент решил закать пиццу на имя Адольфа Гитлер
Росавиация запретит низко летать над Москвой
Мостовой предсказал, кто станет лучшим бомбардиром в истории ЧМ
Ветеринар рассказал о причинах возникновения астмы у животных
Финансист дал прогноз по ключевой ставке на заседании ЦБ 19 июня
Зеленский подтвердил участие в саммите по Украине в Гданьске
Сотрудница рязанского банка стала фигуранткой дела после фиктивной операции
Аварийная посадка самолета под Волгоградом привела к возбуждению дела
Военный эксперт ответил, кто помешает США заключить мир с Ираном
Замминистра культуры внесли в базу «Миротворца» после встречи в библиотеке
В БСЖ раскрыли цель теракта ВСУ против автобуса под Брянском
Стало известно состояние детей из атакованного ВСУ автобуса
Трамп раскрыл, заплатят ли США Ирану $300 млрд
Алаудинов назвал терактом атаку ВСУ на автобус с детьми
Архитектор назвал риски при реставрации старых домов
Адвокат оценил закон, разрешающий эвтаназию бездомных собак в регионе РФ
Малиновка, Харьков, Шевченко: хорошие и плохие новости фронта СВО 17 июня
Экс-футболист сборной России предсказал лучшего бомбардира в истории ЧМ
Хулиганы забросали камнями электричку в Подмосковье
«До потолка подпрыгнул»: Мостовой об историческом хет-трике Месси на ЧМ
Дальше
Самое популярное
Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу
Общество

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.