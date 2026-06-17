Сотрудники ДПС в Новосибирске спасли женщину от нападения

В Новосибирске сотрудники отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону спасли женщину от нападения, сообщает «МК в Новосибирске». В отдел поступил вызов о бытовом конфликте.

Сообщается, что местная жительница сообщила об агрессивном поведении своего знакомого — инцидент произошел в квартире дома на улице Троллейной. Когда экипаж прибыл на место, пара находилась около подъезда.

Чтобы остановить нападавшего и предотвратить трагедию, один из сотрудников полиции был вынужден произвести выстрел. Пуля попала мужчине в ногу — после этого его задержали. Госавтоинспекторы оказали первую медицинскую помощь обоим участникам конфликта до приезда скорой.

Ранее сообщалось, что суд назначил жительнице Дагестана условное наказание за нападение на дочь с ножом. Семейный конфликт разгорелся после того, как девушка, устав от домашнего насилия, решила уйти от своего мужа.