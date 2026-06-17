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17 июня 2026 в 14:18

Стало известно состояние детей из атакованного ВСУ автобуса

Львова-Белова: дети из атакованного ВСУ автобуса получили осколочные ранения

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У пострадавших детей-футболистов из атакованного ВСУ автобуса осколочные ранения, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram-канале.

Всего в атакованном автобусе находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Пострадавших при ударе БПЛА госпитализировали. По предварительным данным, погибла сопровождавшая школьников женщина.

Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что после атаки ВСУ на автобус в Брянской области в больницу попали семь человек, включая пятерых детей. По его словам, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Россия
омбудсмены
Мария Львова-Белова
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