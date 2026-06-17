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17 июня 2026 в 13:31

В Сети появились кадры с последствиями атаки ВСУ на автобус с детьми

В Сети появились кадры с атакованным ВСУ под Брянском автобусом

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Белорусские СМИ опубликовали кадры с автобусом, попавшим под удар украинского БПЛА в Брянской области. На фото видны повреждения транспортного средства детско-юношеской спортивной школы № 2 города Речицы Гомельской области. Юниоры направлялись на отдых в Геленджик.

В результате инцидента были госпитализированы семь пассажиров. По сообщению Минздрава РФ, один ребенок сейчас находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

До этого стало известно, что МИД Белоруссии уже получил от российской стороны информацию об атаке украинского дрона на автобус гомельской детской футбольной команды. Сейчас дипломаты уточняют некоторые сведения о происшествии.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов призвал ускорить ход специальной военной операции после атаки Вооруженных сил Украины на автобус с детьми под Брянском. Парламентарий заявил, что первостепенной задачей является тщательное расследование всех обстоятельств произошедшего.

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