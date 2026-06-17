Киев противостоит не российскими военными, а наносит поражение мирным жителям и детям, заявил ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его словам, в последнее время фиксируется серьезная активизация действий противника, направленная именно против гражданского населения. Российский военачальник подчеркнул, что удары наносятся по мирным населенным пунктам, несмотря на очевидность отсутствия там военных объектов.

Все больше и больше ударов противник наносит по мирным населенным пунктам, по мирному населению, особенно мы с болью отмечаем, что он бьет по нашим детям. Это теракт в Старобельске, где погибли ребята, сейчас мы фиксируем, что он нанес поражение по детскому автобусу в Брянске, хотя на нем было написано, что это детский автобус, — сказал Алаудинов.

Генерал добавил, что подобные действия наглядно демонстрируют истинную сущность и методы украинского руководства. В заключение он назвал «киевский режим» террористическим.

Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что после атаки ВСУ на автобус в Брянской области в больницу попали семь человек, включая пятерых детей. По его словам, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.