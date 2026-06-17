Адвокат назвал неочевидный признак, привлекающий грабителей

Переполненный почтовый ящик может стать сигналом к действию для грабителей, рассказал РИАМО адвокат филиала № 1 Московской областной коллегии адвокатов, член Совета молодых адвокатов Московской области Юрий Левин. Он отметил, что опустошение почтового ящика поможет создать эффект присутствия.

Забирать почту из ящика в подъезде, в том числе во время отсутствия дома, важно для снижения риска ограбления. Ведь переполненный почтовый ящик — один из визуальных сигналов, указывающих на длительное отсутствие жильцов, что может стать поводом для злоумышленников выбрать именно вашу квартиру для совершения кражи, — рассказал Левин.

Адвокат подчеркнул, что украсть могут и сами документы и письма из почтового ящика. По его словам, лучше попросить родственников или друзей следить за ним во время отъезда.

Ранее аналитик Тимофей Воронин рассказал, что датчики затопления помогут следить за квартирой во время отпуска. Он отметил, что также можно установить контроллеры напряжения.