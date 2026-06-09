Аналитик рассказал, как следить за квартирой во время отпуска

Аналитик рассказал, как следить за квартирой во время отпуска Аналитик Воронин: датчики затопления помогут следить за квартирой из поездки

Датчики затопления помогут следить за квартирой во время отпуска, рассказал RT руководитель проектов аналитической компании, эксперт рынка Тимофей Воронин. Он отметил, что также можно установить контроллеры напряжения.

Более того, следует рассмотреть вопрос установки датчиков затопления, которые автоматически перекрывают воду на случай прорыва труб и иных внештатных ситуаций. Несмотря на то что, на первый взгляд, отключение электроприборов из электросети на время длительного отсутствия выглядит старомодно, данная мера позволяет предотвратить возникновение большого числа рисков, включая выход из строя электроники, ухудшение качества работы аккумуляторов и даже начало пожара, — рассказал Воронин.

Аналитик подчеркнул, что на время отпуска можно не отключать холодильник и устройства для полива цветов. По его словам, домашний интернет также лучше оплатить заранее, особенно если в квартире установлены элементы умного дома.

Ранее специалист по информационной безопасности Ярослав Истомин рассказал, что установка дверей с двумя замками разных типов и противосъемными штырями позволит обезопасить квартиру от ограбления. По его словам, также стоит установить GSM-сигнализацию с датчиками открытия и движения, которая передает тревогу на телефон и в ЧОП.