01 июня 2026 в 09:29

Холодильник размораживать больше не в чести: опытный мастер проговорился о простом и безболезненном способе

Фото: D-NEWS.ru
Кажется, что современный холодильник с системой No Frost и электронным управлением не требует внимания, пока не сломается. Но мастер по ремонту бытовой техники утверждает обратное: 80% поломок происходят из-за банальных ошибок владельца. Перегрузка морозилки, грязные датчики и плохая вентиляция — вот истинные убийцы вашего прибора.

Перегрузка морозильной камеры: переполненный морозилкой отсек заставляет компрессор работать дольше и чаще, ускоряя износ деталей. Неплотное прилегание дверцы (даже зазор в 1–2 мм) резко снижает эффективность охлаждения и приводит к намерзанию льда.

Засорение дренажной трубки провоцирует скопление воды под ящиками и образование ледяной корки на задней стенке — частая проблема моделей с No Frost.

Грязные датчики температуры и пыль на вентиляционных решетках искажают показания и мешают нормальному теплообмену.

Размещение холодильника вплотную к стене или встроенной мебели ограничивает циркуляцию воздуха, вызывая перегрев компрессора.

Забывчивость с режимом быстрой заморозки («суперзаморозка», «холодная зона»): если не вернуть электронику в обычный режим, компрессор будет работать на пределе, что сокращает срок службы.

Регулярная чистка уплотнителя двери (особенно в местах скопления крошек и жира) помогает сохранить герметичность. Периодическая проверка вентиляционных отверстий и дренажной системы — обязательная профилактика.

Дмитрий Демичев
