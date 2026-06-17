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17 июня 2026 в 14:37

Ветеринар рассказал, какую опасность для домашних животных несут вейпы

Ветеринар Шеляков назвал курение в квартире причиной развития астмы у животных

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Курение в квартире является одной из главных причин развития астмы у домашних животных, заявил NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков. По его словам, рост респираторных заболеваний у питомцев напрямую связан с изменением привычек курильщиков, которые все чаще используют вейпы и электронные сигареты.

Сейчас вопрос о причинах возникновения астмы у животных более актуальный, чем был ранее. Традиционное табакокурение вытесняется вейпами и электронными сигаретами. Во-первых, многие думают, что раз нет открытого огня и тления, то это менее вредно для организма. Во-вторых, люди решили, что можно курить дома. В связи с этим количество различных респираторных заболеваний у животных сейчас пропорционально растет, — сказал Шеляков.

Он добавил, что опасность для здоровья питомцев представляет не только сам дым, но и химические соединения, которыми наполняется воздух в замкнутом пространстве. По его словам, особенно тяжело приходится кошкам, так как их организм острее реагирует на резкие ароматы, которые кажутся приятными человеку.

Во время курения электронных сигарет и вейпов в помещениях происходит загрязнение воздуха не самыми лучшими химическими средствами, что дает нагрузку на респираторную систему животных. Еще важно, что резкие ароматы являются мощнейшим аллергеном для тех же кошек. Они больше страдают, потому что, как известно, не переносят цитрусовые масла и прочие подобные запахи. В замкнутом пространстве бедной кошке спрятаться негде. Помещение наполняется дымом и паром, а животные вынуждены этим дышать. Впоследствии может развиваться астматический синдром, — заключил Шеляков.

Ранее зоопсихолог Светлана Капустина заявила, что переедание опасно для кошки развитием артрита и артроза, а также может привести к целому ряду других серьезных заболеваний. По ее словам, в первую очередь избыточное питание грозит ожирением.

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