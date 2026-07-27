Стало известно, будет ли массовое распространение «черных вдов» в Москве Биолог Глазков: в Москве не будет массового распространения пауков вида каракурт

В Москве и области не ожидается массового распространения пауков вида каракурт, более известных как «черная вдова», заявил в беседе с «Москвой 24» кандидат биологических наук Павел Глазков. Эти членистоногие в основном попадают в столичный регион из Краснодарского края, Крыма, Ростовской и Оренбургской областей, в том числе с поставками овощей и фруктов.

О массовом засилье каракуртов речи не идет, поскольку неизвестно, сможет ли он размножаться в столичном климате постоянно или это лишь сезонное явление. Каракурт является единственным по-настоящему опасным пауком в Московской области. В целом у всех пауков есть ядовитые железы, которые они используют для защиты или охоты. Однако в большинстве случаев их яд не смертелен для человека, — отметил Глазков.

Он добавил, что у каракуртов есть и другой способ распространения: молодые особи поднимаются на паутине и переносятся ветром на расстояние от 10 до 500 километров. Таким образом, пауки могут попасть из южных регионов, и, если климат и кормовая база окажутся подходящими, они успешно приживутся на новом месте.

Ранее энтомолог Федор Мартыновченко заявил, что ядовитые пауки каракурты, природным ареалом которых является юг России, заполонили сразу шесть нетипичных для них регионов. Их стали находить в Оренбургской, Новосибирской, Омской, Саратовской, Свердловской и Курганской областях, где они прежде не встречались.