Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 15:48

Стало известно, будет ли массовое распространение «черных вдов» в Москве

Биолог Глазков: в Москве не будет массового распространения пауков вида каракурт

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Москве и области не ожидается массового распространения пауков вида каракурт, более известных как «черная вдова», заявил в беседе с «Москвой 24» кандидат биологических наук Павел Глазков. Эти членистоногие в основном попадают в столичный регион из Краснодарского края, Крыма, Ростовской и Оренбургской областей, в том числе с поставками овощей и фруктов.

О массовом засилье каракуртов речи не идет, поскольку неизвестно, сможет ли он размножаться в столичном климате постоянно или это лишь сезонное явление. Каракурт является единственным по-настоящему опасным пауком в Московской области. В целом у всех пауков есть ядовитые железы, которые они используют для защиты или охоты. Однако в большинстве случаев их яд не смертелен для человека, — отметил Глазков.

Он добавил, что у каракуртов есть и другой способ распространения: молодые особи поднимаются на паутине и переносятся ветром на расстояние от 10 до 500 километров. Таким образом, пауки могут попасть из южных регионов, и, если климат и кормовая база окажутся подходящими, они успешно приживутся на новом месте.

Ранее энтомолог Федор Мартыновченко заявил, что ядовитые пауки каракурты, природным ареалом которых является юг России, заполонили сразу шесть нетипичных для них регионов. Их стали находить в Оренбургской, Новосибирской, Омской, Саратовской, Свердловской и Курганской областях, где они прежде не встречались.

Москва
животные
насекомые
биологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог дала советы, как поддерживать себе в трудных ситуациях
В московский детсад заползла краснокнижная змея
Захарова призвала США понести ответственность за Анкоридж
В Ярославле неизвестный мужчина нокаутировал пенсионерку
На Пхукете задержали лидера крупного ОПГ из России
Обвиняемую в педофилии учительницу из Петербурга признали вменяемой
В «Москвариуме» обновили тематическое пространство «Капибарабууум»
Росстандарт утвердил ГОСТ на световые мечи
Младенец выжил после остановки сердца на 26 минут
Военэксперт раскрыл значимость освобождения Торского в ДНР
Альпинист ответил, как обезопасить себя при восхождении на Эльбрус
Россия призвала ООН обратить внимание на преступления Украины
Telegram заблокировал свыше 200 тыс. каналов за сутки
На Аллее ангелов в Луганске появятся новые имена
Россиянам рассказали о безвизовой альтернативе Черногории
Дачникам рассказали неожиданный факт о сорняках
Особняк Малышевой в США потерял четверть стоимости за 10 лет
Хуситы заявили об атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии
Финансист назвал количество рабочих дней в августе
Захарова назвала сайт «Миротворец» позором для всего человечества
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя
Семья и жизнь

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.