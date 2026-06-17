Мостовой предсказал, кто станет лучшим бомбардиром в истории ЧМ

Аргентинский нападающий Лионель Месси возглавит список лучших бомбардиров чемпионатов мира после нынешнего мундиаля, считает экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что форвард имеет небольшое преимущество перед конкурентами в виде исполнения стандартов.

Я думаю Месси. [Килиан] Мбаппе забьет много, но у Лионеля есть небольшое преимущество. Это самый гениальный футболист в истории. Месси классно бьет штрафные, не говоря уже о пенальти. Я искренне болею и за того, и за другого, и за [Криштиану] Роналду тоже. Просто для меня Месси всегда был, есть и останется величайшим, — сказал Мостовой.

Он раскритиковал болельщиков, которые считают, что 38-летний Месси уже не тот из-за выступлений в американской MLS. Мостовой напомнил, что аргентинец показывает феноменальную статистику.

Смешно слушать тех, кто говорит, что Месси играет в Америке и уже не тот. А что, в Америке какой-то другой футбол? Там в каждой команде по 15 иностранцев, которым 20-25 лет, а Месси скоро 40 будет. И он там каждый год по 30-40 забивает и отдает еще по 100, — добавил Мостовой

Ранее Месси сделал хет-трик в матче против Алжира и сравнялся с немецким форвардом Мирославом Клозе в списке лучших бомбардиров в истории турнира. Теперь у обоих по 16 забитых мячей. Мбаппе сделал дубль в матче против Сенегала и помог французам победить со счетом 3:1. Теперь на его счету 14 голов на чемпионатах мира.