Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 июня 2026 в 14:37

Мостовой предсказал, кто станет лучшим бомбардиром в истории ЧМ

Мостовой: Месси станет лучшим бомбардиром в истории мундиалей после ЧМ-2026

Александр Мостовой Александр Мостовой Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Аргентинский нападающий Лионель Месси возглавит список лучших бомбардиров чемпионатов мира после нынешнего мундиаля, считает экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что форвард имеет небольшое преимущество перед конкурентами в виде исполнения стандартов.

Я думаю Месси. [Килиан] Мбаппе забьет много, но у Лионеля есть небольшое преимущество. Это самый гениальный футболист в истории. Месси классно бьет штрафные, не говоря уже о пенальти. Я искренне болею и за того, и за другого, и за [Криштиану] Роналду тоже. Просто для меня Месси всегда был, есть и останется величайшим, — сказал Мостовой.

Он раскритиковал болельщиков, которые считают, что 38-летний Месси уже не тот из-за выступлений в американской MLS. Мостовой напомнил, что аргентинец показывает феноменальную статистику.

Смешно слушать тех, кто говорит, что Месси играет в Америке и уже не тот. А что, в Америке какой-то другой футбол? Там в каждой команде по 15 иностранцев, которым 20-25 лет, а Месси скоро 40 будет. И он там каждый год по 30-40 забивает и отдает еще по 100, — добавил Мостовой

Ранее Месси сделал хет-трик в матче против Алжира и сравнялся с немецким форвардом Мирославом Клозе в списке лучших бомбардиров в истории турнира. Теперь у обоих по 16 забитых мячей. Мбаппе сделал дубль в матче против Сенегала и помог французам победить со счетом 3:1. Теперь на его счету 14 голов на чемпионатах мира.

Спорт
Футбол
Лионель Месси
Александр Мостовой
Виктор Байбаков
В. Байбаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крупнейший автоконцерн Европы может прекратить свое существование
Памфилова назвала дату проведения выборов в Госдуму
Прокуратура потребовала отправить Митрошину в колонию на три года
ЦИК Армении рассмотрит вопрос о преследовании Кочаряна
Профессор ВШЭ рассказал о влиянии религии на политику в странах АСЕАН
Маркетолог рассказал, что стало драйвером фитнес-индустрии в последние годы
Автобус с детьми под Брянском мог стать намеренной целью ВСУ
Родила и играет в куклы: педофильское дело закрыли из-за внешности ребенка
Диетолог перечислил признаки некачественного шашлыка
Три реанимационные бригады выдвинулись на место удара ВСУ по автобусу
В ГД осудили идею сажать дольщиков за съемку дефектов в новостройках
Удаленщица заработала «синдром поджаренной кожи» из-за ноутбука
В Европе выступили против ряда антироссийских санкций
Раскрыто, сколько россиян поддержали законопроект против домашнего насилия
Отказ от званий, пенсия, приглашение в Госдуму: как живет Леонид Ярмольник
Хинштейн раскрыл, кто погиб при атаке на заправку в Обояни под Курском
«Получит отдельную программу»: Зеленского унизили перед саммитом НАТО
Нутрициолог назвала безопасную дозу кваса
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 17 июня: где и когда можно купить
Глава Россотрудничества рассказал о работе с переселенцами из стран Запада
Дальше
Самое популярное
Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу
Общество

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.