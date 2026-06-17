Месси вошел в тройку лучших бомбардиров чемпионатов мира Месси забил Алжиру 14-й гол на чемпионатах мира и вошел в топ-3 бомбардиров

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси отметился забитым мячом в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года против команды Алжира и вошел в тройку лучших бомбардиров в истории турнира. Встреча проходит в Канзас-Сити в американском штате Миссури. Аргентинский форвард отличился на 17-й минуте игры.

Этот мяч стал для Месси 14-м за все время его выступлений на чемпионатах мира. Благодаря этому показателю он поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров мировых первенств.

Ранее сборная Норвегии одержала победу над Ираком со счетом 4:1 в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Игра состоялась в Фоксборо в американском штате Массачусетс.

До этого экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с NEWS.ru заявил: главными фаворитами чемпионата мира по футболу являются сборные Испании, Германии и Нидерландов. Он отметил, что в борьбу за трофей также включатся Бразилия и Аргентина.

В то же время премьер-министр Ирака Али аз-Зейди распорядился перенести начало рабочего дня во всех ведомствах на 10:00 17 июня. Решение было принято в связи с участием национальной сборной в чемпионате мира по футболу.