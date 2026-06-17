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17 июня 2026 в 00:30

Один матч изменил место Мбаппе в истории французского футбола

Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Нападающий французской сборной по футболу Килиан Мбаппе стал новым рекордсменом сборной Франции по количеству забитых голов. Форвард опередил футболиста Оливье Жиру после матча группового этапа чемпионата мира против Сенегала.

Мбаппе оформил дубль во встрече, завершившейся победой французов со счетом 3:1. Этот матч стал для него 99-м за национальную команду, а число его голов достигло 58, что позволило превзойти показатель Жиру в 57 мячей.

27-летний футболист защищает цвета мадридского «Реала» с 2024 года. В составе французской сборной Мбаппе является чемпионом мира 2018 года и серебряным призером чемпионата мира 2022 года.

Ранее заместитель президента по связям с общественностью футбольного клуба «Урал» Максим Путинцев в разговоре с «Чемпионатом» назвал неожиданным и приятным упоминание стадиона «Екатеринбург Арена» Килианом Мбаппе. Звездный форвард включил арену в топ-3 шумных стадионов в своей карьере.

До этого матч между «Реалом» и «Жироной» завершился громким судейским скандалом: в концовке встречи Мбаппе получил сильное рассечение головы. Несмотря на травму, главный арбитр встречи не усмотрел нарушения правил и не назначил пенальти.

Спорт
Франция
Килиан Мбаппе
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