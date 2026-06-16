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16 июня 2026 в 14:45

«Урал» поблагодарил Мбаппе за высокую оценку стадиона в Екатеринбурге

«Урал» назвал неожиданным упоминание Мбаппе стадиона «Екатеринбург-Арена»

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Фото: Алексей Филиппов /РИА Новости
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Заместитель президента по связям с общественностью футбольного клуба «Урал» Максим Путинцев в разговоре с «Чемпионатом» назвал неожиданным и приятным упоминание стадиона «Екатеринбург-Арена» французским нападающим Килианом Мбаппе. Звездный форвард включил арену в топ-3 шумных стадионов в своей карьере.

Неожиданно и очень приятно, чего уж тут говорить. Мы-то помним, что Мбаппе приезжал в Екатеринбург со сборной Франции. Но то, что он помнит про нас — это сюрприз! Мы надеемся, что это станет дополнительным стимулом для того, чтобы жители нашего региона активнее приходили на домашнюю арену и поддерживали «Урал» в новом сезоне, — сказал Путинцев.

Ранее в «Урале» объявили имя нового главного тренера. Им стал специалист Сергей Юран. В 80–90-е годы ХХ века он в таких клубах, как «Динамо» (Киев), «Спартак» (Москва), «Бенфика», «Порту» (Португалия), играл за сборную России. По завершении футбольной карьеры тренировал «СКА-Хабаровск», «Химки», «Пари НН». Основной задачей Юрана станет возвращение клуба в Российскую премьер-лигу.

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Урал
Килиан Мбаппе
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