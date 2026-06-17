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17 июня 2026 в 13:28

Раскрыто состояние одного из пострадавших при ударе по автобусу с детьми

Пострадавший при атаке ВСУ под Брянском ребенок находится в тяжелом состоянии

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Состояние одного из детей, пострадавших в результате атаки беспилотника ВСУ на автобус в Брянской области, оценивается как тяжелое, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. По его словам, которые приводит ТАСС, остальные шесть человек находятся в состоянии средней тяжести.

Госпитализированы семь пострадавших при атаке БПЛА укронацистов на автобус в Брянской области, в том числе пять детей. Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме, — отметил он.

Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что все пострадавшие при ударе ВСУ по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области доставлены в больницу, им оказывают помощь. По его словам, остальные пассажиры в ближайшее время будут возвращены домой.

Также стало известно, что в атакованном автобусе, следовавшем из Белоруссии по маршруту Гомель — Геленджик, находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Как уточнили в Следственном комитете РФ, все пассажиры направлялись на отдых.

Общество
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