Сотрудница рязанского банка стала фигуранткой дела после фиктивной операции

В Рязани возбудили уголовное дело в отношении 31-летней сотрудницы местного банка — ее подозревают в неправомерном доступе к компьютерной информации с использованием служебного положения, пишет «МК в Рязани» со ссылкой на СК России. По данным следствия, женщина оформила фиктивный платеж на имя бывшей клиентки.

Инцидент произошел в феврале 2025 года. Фигурантка дела получила доступ к персональным данным своей бывшей клиентки и скопировала их. После этого она оформила от имени потерпевшей поддельное платежное поручение.

Ранее в Санкт-Петербурге местного жителя оштрафовали на 15 тыс. рублей за мошенничество с банкоматом. Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном, возместив ущерб.

До этого в Забайкалье задержали мошенников, оформлявших кредиты через портал «Госуслуги». Помимо махинаций с кредитами, задержанные занимались незаконным оборотом серых сим-карт, банковских карт и чужих учетных записей для дальнейшей преступной деятельности.