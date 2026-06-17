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17 июня 2026 в 14:30

Сотрудница рязанского банка стала фигуранткой дела после фиктивной операции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В Рязани возбудили уголовное дело в отношении 31-летней сотрудницы местного банка — ее подозревают в неправомерном доступе к компьютерной информации с использованием служебного положения, пишет «МК в Рязани» со ссылкой на СК России. По данным следствия, женщина оформила фиктивный платеж на имя бывшей клиентки.

Инцидент произошел в феврале 2025 года. Фигурантка дела получила доступ к персональным данным своей бывшей клиентки и скопировала их. После этого она оформила от имени потерпевшей поддельное платежное поручение.

Ранее в Санкт-Петербурге местного жителя оштрафовали на 15 тыс. рублей за мошенничество с банкоматом. Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном, возместив ущерб.

До этого в Забайкалье задержали мошенников, оформлявших кредиты через портал «Госуслуги». Помимо махинаций с кредитами, задержанные занимались незаконным оборотом серых сим-карт, банковских карт и чужих учетных записей для дальнейшей преступной деятельности.

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