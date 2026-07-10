Личная жизнь, «отмена» на Украине, молчание об СВО: куда пропал Полицеймако

Личная жизнь, «отмена» на Украине, молчание об СВО: куда пропал Полицеймако

Актер Михаил Полицеймако продолжает творческую деятельность и много снимается в кино и сериалах. В каких проектах он задействован сейчас, как сложилась его личная жизнь?

Чем прославился Полицеймако

Михаил Полицеймако появился на свет 7 апреля 1976 года в Москве. Его родители — известные актеры Мария Полицеймако и Семен Фарада. Дедушка Михаила, Виталий Полицеймако, был народным артистом СССР.

Учился в ГИТИСе. В кино дебютировал в 1990 году, сыграв в фильме «Детство Темы». Затем артист участвовал в таких проектах, как «Простые истины», «Старые клячи», «Капитан Правда», «Моя прекрасная няня», «Есенин», «Здравствуйте, мы ваша крыша!», «Кто в доме хозяин?», «Идеальная жена», «День радио», «Тариф Новогодний», «Деффчонки», «Слуга народа — 2», «Полярный», «Мальдивы подождут» и других.

Всего в его фильмографии более 170 работ.

Как сложилась личная жизнь Полицеймако

Первой женой Михаила Полицеймако была актриса Ольга Лысак. В 2001 году у них родился сын Никита. Пара прожила вместе семь лет, после чего они развелись.

В 2005 году Полицеймако взял в жены актрису Ларису Муратову. Через два года у них появилась дочь Эмилия. В 2010-м родилась София, а в 2020-м — Мария.

Что известно о политической позиции Полицеймако

В феврале 2020 года в театрах Харькова, Киева и других крупных городов Украины отменили показ лирической комедии «Последний этаж». В спектакле участвовал Михаил Полицеймако.

По данным украинских СМИ, Михаил Полицеймако входит в перечень невъездных на территорию Украины лиц. В частности, он был включен в список сайта «Миротворец», на котором артиста обвинили «в неоднократных нарушениях пересечения государственной границы Украины» после посещения Крыма.

При этом Полицеймако хранит молчание относительно своей позиции по СВО.

Чем сейчас занимается Полицеймако

Актер продолжает активно сниматься и участвовать в проектах. В последние годы с участием Полицеймако на экраны вышли «СуперИвановы-2», «Руки вверх», «Одна дома. Великолепная пятерка», «По-братски», «Одна дома 3» и «Толерантность», где он проявил себя.

Кроме того, артист задействован в нескольких спектаклях. Среди них: «Маленькие комедии», «Внезапные чтения. Спасибо, John, мы все помним!», «В Бореньке чего-то нет», «Леди на день», «Мужчина с доставкой на дом», «День радио», «Доктор знает все», «Ищу мужа», «Последний этаж», «Бестолочь» и «Малыш и Карлсон».

Также иногда Михаил проводит творческие встречи. Например, в апреле 2026 года, к своему 50-летнему юбилею, он организовал творческую встречу «По волнам моей памяти», где общался со зрителями, рассказывал о своем актерском пути, делился закулисными историями и секретами создания образов.

Читайте также:

Возвращение в Латвию, трое детей, «война» с Прилучным: как живет Муцениеце

Биография, «Городок», страшный диагноз: как жил и умер Илья Олейников

Личная жизнь, дружба с Олейниковым, СВО: где сейчас Юрий Стоянов