Личная жизнь, дружба с Олейниковым, СВО: где сейчас Юрий Стоянов

Личная жизнь, дружба с Олейниковым, СВО: где сейчас Юрий Стоянов

Народному артисту России Юрию Стоянову 10 июля исполняется 69 лет. Что известно о его личной жизни и политической позиции, чем актер занимается сейчас?

Что известно о личной жизни Стоянова

Юрий Стоянов впервые женился в 1978 году на искусствоведе Ольге Синельченко. Их брак продлился до 1983 года. В этом союзе у пары появились двое сыновей — Николай и Алексей. Разрыв произошел, когда Стоянов встретил другую женщину.

«Я поступил как негодяй и подлец. Бросил жену с двумя маленькими детьми. Как бы я сейчас ни оправдывался, это все разговоры в пользу бедных. У моих сыновей нет отца», — признавался Стоянов.

Актер рассказал, что Синельченко сейчас живет во Франции и не поддерживает связь с ним. Их сыновья тоже не общаются с отцом и даже взяли фамилию отчима.

Со своей второй женой Мариной Венской артист был в браке с 1983 по 1995 год. За это время у них не появилось детей.

Стоянов сейчас женат на женщине по имени Елена. У них есть дочь Екатерина.

Что Стоянов говорил об СВО и Украине

Юрий Стоянов родился в Одессе, но всегда отрицал украинские корни. Его мать, учительница украинского языка, была русской, а отец, врач-гинеколог, родом из Болгарии. Поэтому Стоянов нередко говорил: «Я наполовину болгарин, наполовину русский».

В феврале 2018 года Стоянов попал в базу украинского сайта «Миротворец». Его обвинили в «сознательном нарушении государственной границы Украины с целью проникновения» в Крым. Причиной для внесения в базу послужило участие актера в съемках фильма «Неуловимые», которые проходили на территории полуострова в 2017 году.

Стоянов избегает комментариев по поводу спецоперации. Он заявлял, что не желает обсуждать политические вопросы.

«Неужели все-таки зритель не чувствует, какой ты, про что ты, для чего ты, о чем ты? Неужели обязательно надо появиться в интернете и сказать: я за это, я против этого?» — говорил Стоянов в интервью Надежде Стрелец.

Артист признался, что сталкивается с большим количеством критики и обвинений в трусости. Особенно остро это ощущается от жителей Одессы.

Что известно о дружбе Стоянова с Олейниковым

Илья Олейников и Юрий Стоянов были не просто коллегами по культовой программе «Городок» — их связывала крепкая дружба, которая длилась больше 20 лет.

Артисты познакомились в 1990 году на съемках фильма «Анекдоты». К тому моменту Олейников остался без постоянного сценического партнера (после смерти Романа Казакова) и искал, с кем продолжить работу, а Стоянов чувствовал себя недооцененным в театре. Их сблизили и общее профессиональное ощущение невостребованности, и удивительное совпадение: оба родились 10 июля, с разницей ровно в 10 лет (Олейников — в 1947 году, Стоянов — в 1957‑м). Артисты даже проверили паспорта, чтобы убедиться, что это не ошибка.

«Городок» был запущен в 1993 году. В шоу они не просто работали как дуэт, а сознательно строили партнерство на равенстве: не делили роли на «более» и «менее» выигрышные, старались усиливать друг друга. Стоянов говорил, что успех одного напрямую зависит от успеха другого — в их паре не было конкуренции.

Всего вышло 284 выпуска «Городка».

Илья Олейников ушел из жизни в ноябре 2012 года. После этого программу закрыли: Стоянов не видел смысла продолжать проект без друга. Актер часто с большим теплом вспоминает коллегу по «Городку» и тоскует по нему.

Чем Стоянов занимается сейчас

Стоянов продолжает активно сниматься в крупных российских фильмах и сериалах. Одной из заметных премьер стал комедийный фильм «На деревню дедушке — 2». В этой картине Стоянов исполнил главную роль вместе с Федором Добронравовым.

Актер не только снимается в кино, но и активно гастролирует по городам России с музыкально-комедийным спектаклем «Спасти рядового Гамлета». Его выступления всегда собирают полные залы.

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