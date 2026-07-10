Биография, «Городок», страшный диагноз: как жил и умер Илья Олейников

Народному артисту России Илье Олейникову 10 июля могло бы исполниться 79 лет. Как сложилась карьера и личная жизнь актера, от чего он умер?

Чем прославился Олейников

Илья Олейников (настоящая фамилия — Клявер) родился 10 июля 1947 года в Кишиневе. Семья жила небогато, поэтому будущий артист с раннего возраста привык много работать. После школы он переехал в Москву, где поступил в Государственное училище циркового и эстрадного искусства. Именно там Олейников освоил искусство эстрадной миниатюры, пантомимы и разговорного жанра, которые впоследствии стали основой его творчества.

После службы в армии артист выступал в Москонцерте, а затем в Ленконцерте. В 1970–1980-х годах он приобрел известность благодаря юмористическому дуэту с Романом Казаковым. Именно тогда Илья взял сценический псевдоним Олейников — фамилию своей будущей супруги Ирины. Дуэт пользовался большой популярностью на советской эстраде, артисты становились лауреатами конкурсов и участвовали в телевизионных программах.

Настоящая всенародная слава пришла к Олейникову в начале 1990-х, когда он познакомился с актером Юрием Стояновым. Сначала они вместе работали в программе «Адамово яблоко», а в 1993 году создали собственное юмористическое шоу «Городок». Передача быстро стала одной из самых популярных на российском телевидении. Каждый выпуск состоял из десятков сатирических сценок, в которых два актера перевоплощались в самых разных персонажей — чиновников, пенсионеров, продавцов, милиционеров, соседей и многих других. Зрители ценили «Городок» не только за смешные ситуации, но и за добрый юмор без злобы и пошлости.

За работу над проектом Олейников и Стоянов неоднократно становились лауреатами телевизионной премии ТЭФИ, а сам Илья Олейников в 2001 году получил звание народного артиста России. Помимо телевидения он снимался в кино и сериалах, участвовал в музыкальных проектах, писал песни и даже создал собственный мюзикл «Пророк», который считал одним из главных творческих достижений своей жизни.

Как сложилась личная жизнь Олейникова

Личная жизнь артиста сложилась не сразу. Сам Олейников рассказывал, что первые два брака были фиктивными и заключались ради получения московской прописки. Настоящее семейное счастье он обрел лишь после знакомства с Ириной Олейниковой, которая по профессии была химиком. Они встретились в 1974 году во время гастролей артиста в Славянске. Вскоре пара поженилась, и этот союз оказался крепким и долговечным.

В 1975 году у супругов родился сын Денис Клявер. Позже он стал известным певцом и участником популярного дуэта «Чай вдвоем», а затем начал успешную сольную карьеру. Несмотря на плотный рабочий график, Илья Олейников старался поддерживать теплые отношения с сыном и гордился его успехами. Со временем артист стал дедушкой и с удовольствием проводил время с внуками.

Друзья и коллеги вспоминали Олейникова как человека с тонким чувством юмора и непростым характером. Он был очень требователен к себе, болезненно переживал творческие неудачи и полностью отдавался работе. Особенно тяжело артист воспринял коммерческий провал своего мюзикла «Пророк», в который вложил не только большие средства, но и душу. Несмотря на финансовые трудности, он продолжал работать и не оставлял съемки «Городка».

От чего умер Олейников

В 2012 году врачи диагностировали у Ильи Олейникова рак легкого. Артист прошел курс химиотерапии, однако лечение оказалось тяжелым. Из-за болезни он потерял волосы и знаменитые усы, а летом практически лишился голоса — в последних выпусках «Городка» его реплики пришлось озвучивать актеру Геннадию Богачеву. Несмотря на ухудшение самочувствия, Олейников продолжал работать и не хотел отменять съемки.

Осенью того же года состояние артиста резко ухудшилось. На фоне онкологического заболевания и ослабленного после химиотерапии организма у него развилось воспаление легких. В конце октября Олейников был госпитализирован в петербургскую больницу. Медики ввели его в состояние искусственного сна, чтобы помочь организму справиться с тяжелыми осложнениями, однако спасти артиста не удалось.

Илья Олейников умер утром 11 ноября 2012 года на 66-м году жизни. После его ухода Юрий Стоянов принял решение закрыть программу «Городок», заявив, что представить ее без многолетнего партнера невозможно.

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